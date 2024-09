Ligue 1 : avec un grand Barcola, le PSG s’impose contre Rennes avant Arsenal

Tout réussit au Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Sans afficher un visage flamboyant, les Parisiens enchaînent les bons résultats et se montrent sérieux. Un alliage idéal pour lancer une saison, et la bande à Luis Enrique entendait bien poursuivre sur sa lancée ce vendredi soir en ouverture de la sixième journée de Ligue 1. Face au Stade Rennais, les coéquipiers de Bradley Barcola se devaient de l’emporter pour maintenir leur folle cadence face à des concurrents voraces (OM, Monaco) et pour préparer au mieux la rencontre face à Arsenal en Ligue des Champions ce mardi. Dans ce contexte, le technicien espagnol décidait d’aligner son équipe-type. De l’autre côté, Julien Stéphan en a fait de même avec son Rennes. Pourtant, rien ne s’est passé comme prévu pour les Bretons qui ont subi la loi du club de la capitale. Supérieur, ce dernier a imprimé un rythme imposant dès les premières minutes. Largement dominateurs, les coéquipiers de Bradley Barcola se sont procurés les premières opportunités du match. Alors que Marquinhos a cru ouvrir le score avant d’être signalé en position de hors-jeu (3e), Ousmane Dembélé a fait du Ousmane Dembélé face à son club formateur. Trop puissant dans la percussion et extrêmement véloce, l’ailier droit s’est heurté par deux fois à son manque criant de réalisme (6e, 18e). Sur sa deuxième opportunité, l’ancien du Barça a d’ailleurs brillé pour son manque d’altruisme pour un Hakimi seul dans la surface. Le Marocain a finalement trouvé la barre sur l’action suivante et sur un service de Barcola (19e). La solution est finalement venue du joueur formé à l’OL. Trouvé par Dembélé sur la gauche, Barcola a fixé Ostigard avant d’armer une frappe enroulée et imparable (1-0, 30e). Malgré un manque de réalisme criant, le PSG est rentré aux vestiaires avec un avantage au score qui reflétait bien la rencontre.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les pensionnaires du Parc des Princes avaient toujours une certaine domination dans le jeu. Impliqués et appliqués, les hommes de Luis Enrique ont cherché à doubler la mise le plus rapidement possible. Et alors qu’Achraf Hakimi a vu son but être refusé pour une position de hors-jeu, le PSG a été mis à l’abri par Kang-In Lee. Servant Bradley Barcola qui a vu sa frappe puissante être repoussée par le poteau de Steve Mandanda, le Sud-Coréen était à l’affût pour inscrire le but du break d’une belle tête plongeante (2-0, 58e). Pas rassasiés à l’instar d’un Bradley Barcola au four et au moulin 61e, 64e), les Parisiens ont continué d’accélérer pour asseoir leur domination sur la rencontre. Et face à des Rennais poreux défensivement, le plan parisien s’est avéré être une franche réussite grâce à une superbe action qui a mené au doublé de Barcola. Lancé parfaitement dans la profondeur par Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi a tendu son centre vers le second poteau où rôdait l’insatiable néo-international français (3-0, 68e). Se dirigeant vers une victoire nette et sans bavure, le PSG s’est forcément reposé sur ses lauriers. Une baisse de régime qui a profité à Rennes. Avec un Beraldo toujours aussi naïf et fautif de la main, le club breton a réduit l’écart sur penalty grâce à Arnaud Kalimuendo, formé à Paris (3-1, 75e). Asphyxiés par les coéquipiers de l’entrante virevoltant Albert Gronbaek, les Parisiens ont été sauvés à plusieurs reprises par un Matvey Safonov parfois peu académique (77e, 84e). Le SRFC pensait s’offrir une fin de match folle mais le but d’Alidu Seidu en fin de rencontre était refusé pour une main irréfutable (87e). Malgré ces frayeurs de fin de match, le PSG est reparti de cette rencontre avec les trois points d’une victoire logique. En forme, les coéquipiers d’un grand Bradley Barcola récupèrent la première place au classement et se préparent de manière optimale avant le choc face à Arsenal ce mardi à 21h en Ligue des Champions. De son côté, Rennes paye son match frileux et s’incline logiquement face à un PSG trop fort. Le Stade Rennais reste huitième.