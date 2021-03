Eden Hazard au cœur d'une lutte fratricide entre le Real Madrid et la Belgique !

La suite après cette publicité

L'idylle entre Eden Hazard et le Real Madrid ne respire pas la sérénité. Il faut dire que depuis son arrivée à Madrid, l'international belge a déjà manqué 51 matchs suite à des pépins physiques récurrents. Nouvel épisode ce lundi, avec le communiqué de la Casa Blanca annonçant une blessure au psoas contractée face à Elche samedi dernier (2-1). Quelques minutes passées sur le terrain qui auront donc suffi à l'intéressé pour rechuter. Une énième rechute qui cristalliserait les tensions entre le Real Madrid et la sélection belge.

Ce mercredi, AS révèle ainsi qu'Hazard se serait rendu à Londres pour obtenir un deuxième avis médical et surtout savoir si ses récents soucis à la cheville provoqueraient d'autres problèmes musculaires. Mais l'état de santé du Diable Rouge provoquerait des dommages collatéraux sur le plan relationnel entre la sélection belge et les Merengues révèle ainsi le média espagnol. En effet, le Real souhaiterait démarrer un traitement conservateur qui permettrait au joueur de revenir sur les pelouses espagnoles dans un mois.

Eden Hazard tiraillé entre le Real et la Belgique

Un processus tout sauf anodin, puisque Zinedine Zidane pourrait ainsi compter sur Eden Hazard pour la dernière ligne droite de la saison. Un scénario qui n'enchanterait pas la sélection belge bien au contraire. Il faut dire que les intérêts entre les deux parties divergent forcément. Car la Belgique veut s'appuyer sur son joueur phare avec la plénitude de ses moyens physiques lors du prochain Euro. Et le staff médical belge opterait plutôt pour une nouvelle intervention chirurgicale à la cheville, ce qui débarrasserait définitivement l'ancien Lillois de tous ses problèmes. Son indisponibilité serait plus longue, mais ne mettrait pas en péril la participation du principal protagoniste au championnat d'Europe des Nations en juin prochain.

Face à ces préconisations, Eden Hazard semble indécis, voire tiraillé entre son club qui veut éviter à tout prix l'opération, et son pays qui milite pour une intervention. Si le numéro sept madrilène devait passer à nouveau sur le billard, ce dernier aimerait retirer la plaque qui lui avait été posée en mars 2020. Un procédé avec lequel l'ailier belge ne s'est jamais senti à l'aise, l'obligeant à modifier son style de jeu. Car si sa cheville le laisse tranquille, il semblerait désormais que d'autres parties du corps en subissent les conséquences. A Madrid, on reste optimiste sur le fait qu'Eden Hazard refusera l'opération. Mais impossible d'occulter cependant que le choix lui appartient avant tout... Les Merengues restent donc suspendus à la décision de leur joueur, car celle-ci pourrait avoir un impact sur la dernière ligne droite de la saison. Quelle décision va donc prendre Eden Hazard ? Réponse dans les prochains jours...