Incident Neymar-Alvaro : Marcelo (OL) soutient Neymar

Hier soir, la fin du Clasico entre le PSG et l'OM (0-1) a été marquée par l'incident entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Pour rappel, le Brésilien accuse le défenseur espagnol d'avoir tenu des propos racistes à son encontre. Pour le moment, aucune image n'est venue confirmer les dires du numéro 10 du PSG.

Mais si cela est avéré, Alvaro risque très gros. En attendant que le mystère soit résolu, beaucoup de joueurs sont venus témoigner leur soutien au Brésilien. C'est le cas par exemple du joueur de l'OL, Marcelo Guedes. « Non au racisme ! On répète encore et toujours la même chose dans le sport ! Assez ! Neymar, nous sommes avec toi ! », a-t-il posté sur son compte Twitter.

No Racism! It just keep repeating the same thing over and over again in sports! Enough is enough! @neymarjr we are with you!!