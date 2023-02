Ligue 1 : la journée noire d’un PSG en crise avant d’affronter le Bayern Munich

La suite après cette publicité

Rien ne va plus au Paris Saint-Germain, qui traverse sa plus mauvaise période au pire moment de la saison. Sèchement battu par l’AS Monaco (1-3, 23e journée de Ligue 1) à Louis II ce samedi, le club de la capitale confirme les nombreux doutes entourant le collectif de Christophe Galtier, et ce alors que le Bayern Munich se présentera au Parc des Princes mardi soir, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Il faut dire qu’au milieu d’un contexte déjà très particulier avant le coup d’envoi de ce choc, entre les blessures de Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore le forfait de Marco Verratti, sans oublier la passe délicate sportive traversée par Paris (3 victoires sur les 6 derniers matchs de Ligue 1, élimination en 8e de finale de la Coupe de France à Marseille), la troupe de Christophe Galtier n’a pas connu une préparation idéale.

Alors que les Franciliens venaient d’arriver dans le sud de la France, les joueurs ont été touchés par un virus intestinal. Au menu : vomissements, maux de ventre et fatigue en guise de symptômes. Ce qui a évidemment eu une incidence sur le XI aligné par l’entraîneur du PSG. Alors qu’il devait initialement démarrer cette affiche de L1, Fabian Ruiz a dû s’asseoir sur le banc pour laisser sa place au jeune Warren Zaïre-Emery. Vitinha, lui aussi touché par ce virus, a pu débuter. Mais sur le terrain, tout a viré au cauchemar, Golovin ouvrant rapidement le score avant que Ben Yedder n’inscrive un doublé.

Menés et incapables de réagir face aux Monégasques, Neymar et Vitinha se sont même pris le bec en seconde période, le Brésilien ayant visiblement des reproches à faire au Portugais. Si le jeune Zaïre-Emery a marqué son deuxième but en Ligue 1, c’est bien l’une des seules satisfactions de la journée côté parisien, avec le retour à la compétition de Presnel Kimpembe et la prestation de Gigio Donnarumma. Les supporters ont fait entendre leur colère en déployant une banderole « Réveillez-vous ! Vous nous faites craquer ! » dans les travées de Louis II, n’hésitant pas à accompagner la rentrée de leurs joueurs au vestiaire, à la mi-temps, par des « Mouillez le maillot ! ».

Après le coup de sifflet final, Kimpembe a d’ailleurs porté son courage à deux mains pour aller s’adresser aux fans ayant fait le déplacement à Monaco, que seul le géant italien est allé saluer à la fin du match. Face au mécontentement des supporters, le champion du monde 2018 leur a notamment demandé de ne pas les lâcher, expliquant qu’ils allaient avoir besoin d’eux face au Rekordmeister en C1. Pour ne rien arranger, même en coulisses, cela a fortement chauffé. Le conseiller sportif du président Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos, aurait en effet complètement craqué et tenu des propos assez virulents à l’encontre de certains Parisiens.

Une sortie qui reflète probablement le contexte tendu en interne, où le dirigeant portugais se sait menacé par rapport aux mercatos décevants. Campos, de passage en zone mixte, s’est simplement contenté de dire : "ce n’est pas le moment de parler, mais le temps de travailler." L’addition aurait même bien pu être plus corsée sans un grand Donnarumma dans les buts, mais le Paris SG confirme être en plein milieu d’une crise survenant au pire des moments. Christophe Galtier, lui-même remis en question par son vestiaire, n’a que quelques heures avant de retrouver le Bayern Munich pour trouver des solutions aux nombreux maux présents au sein de son équipe et du PSG.