Le vestiaire du PSG commence à douter de Christophe Galtier

Le PSG essuie sa première tempête sportive de la saison. Il y a bien eu des tourbillons médiatiques entre le char à voile de Galtier et l’affaire des trolls contre Mbappé mais cette fois le club de la capitale affronte une période de crise de résultats. C’est autrement plus problématique que cela arrive au pire des moments, lors des 8es de finale de la Ligue des Champions. À 3 jours de recevoir le Bayern Munich, ce PSG ne semble pas du tout prêt.

Depuis la reprise de la Ligue 1 le 28 décembre, il y a eu les trois premières défaites de la saison, à Lens et Rennes en championnat, puis à Marseille en 8e de finale de Coupe de France cette semaine. La manière a surtout de quoi inquiéter les joueurs et le staff car l’OM a dépassé son adversaire dans l’engagement et l’intensité. En plus de cela, Mbappé, Messi et maintenant Verratti sont tous à l’infirmerie pour ce week-end et le déplacement à Monaco (ce samedi, 17h).

Un cadre de travail pas assez exigeant

Les têtes et les corps ne sont pas au mieux, et Galtier ne trouve pas de solutions. Un fait qui n’a évidemment pas échappé au vestiaire, lequel commence sérieusement à douter des capacités de son coach. D’après les informations de L’Equipe, les hésitations tactiques (3-4-1-2 d’abord, puis 4-3-3, 4-4-2 à plat et désormais 4-4-2 losange) ont commencé à entamer la confiance du groupe. L’entraîneur se cherche encore, en plus d’avoir pris des initiatives qui ne payent pas, comme aligner Vitinha en 10.

Le mercato n’a pas arrangé les choses, le PSG s’est même affaibli avec les départs de Sarabia et Navas qui n’ont pas été remplacés. Le cadre de travail ne semble pas non plus convenir. Associé à Luis Campos, Galtier est parvenu à installer une discipline mais pas une culture du travail adéquate, dévoile L’Equipe. Ce reproche, qui avait déjà été entendu les années passées, est de nouveau mis sur la table. Les joueurs se rendent compte par exemple qu’il n’y a pas eu de hausse d’intensité dans les séances. Même constat pour les séances vidéos pas assez poussées au goût de certains…

