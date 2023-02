PSG : Christophe Galtier tire la sonnette d’alarme

La suite après cette publicité

Le PSG est dans le dur, et au pire des moments de la saison. Battu depuis la reprise par le RC Lens et par Rennes en championnat, puis à nouveau en Coupe de France à Marseille, où il n’avait plus perdu depuis novembre 2011, le club de la capitale accumule les soucis, alors que se profile le Bayern Munich ce mardi dans le cadre du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Pas vraiment prolixe après la rencontre au Vélodrome, Christophe Galtier se présentait à nouveau face à la presse avec mal de reproches à faire à ses joueurs cette fois.

Face à un vestiaire particulièrement touché après l’élimination, il doit employer les grands moyens. «On a perdu une chose importante à force d’être dans la possession, de jouer, de se déplacer, c’est le constat que je fais sur le match de l’OM, c’est qu’on a perdu la bataille du milieu. On ne peut pas subir autant, en perdant beaucoup de duels. On sait à quel point c’est important. On a perdu énormément de duels. C’est bien de vouloir jouer mais la bataille du milieu est indispensable dans le foot. Cette bataille, on l’a perdu.»

À lire

OM-PSG : comment Igor Tudor a pris le dessus sur Christophe Galtier

Galtier : «les joueurs doivent faire un gros effort sur l’aspect mental»

Selon l’entraîneur parisien, il s’agit surtout d’un problème de mentalité. Comme souligné depuis plusieurs années déjà, les joueurs du PSG souffrent d’un manque chronique d’agressivité. Cela agace même en haut lieu. Dès que le niveau s’élève durant les joutes nationales, que le rythme devient plus rapide et que l’adversité est plus coriace, plus personne ne répond. Tout le monde subit, même les cadres, ce qu’a aussi souligné Galtier durant sa conférence de presse. À la veille du déplacement périlleux à Monaco, dernière répétition générale avant le Bayern, le technicien a voulu faire une piqûre de rappel.

La suite après cette publicité

«Il y avait assez de fraîcheur sur le terrain (face à l’OM) pour pouvoir enchaîner par rapport à ce début de série. On a failli dans l’engagement mental. On va avoir une série contre des équipes intenses, qui imposent des duels. Il va falloir répondre présent. Pour l’instant, on ne retrouve pas cette agressivité. Les joueurs doivent faire un gros effort sur l’aspect mental pour gagner beaucoup plus de duels au milieu» prévient-il, lui qui est à son tour confronté au même problème que ses prédécesseurs. Saura-t-il trouver la solution ? La tâche s’annonce ardue, surtout avec les blessés.

Pour ce match Monaco - PSG, Parions Sport en Ligne vous offre 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire parisienne (cotée à 2,30) pour tenter de remporter 23€.