Liga : Girona et Oviedo se neutralisent au terme d’un match fou !

Par Josué Cassé
Girona 3-3 Oviedo

Dans le cadre de la 10e journée de Liga, Girona, lanterne rouge au coup d’envoi, accueillait Oviedo, avant-dernier. Un duel de mal classés qui tournait dans un premier temps à l’avantage des visiteurs grâce à un penalty de Viñas (0-1, 38e). Mené à la pause, Girona craquait encore au retour des vestiaires et Rondon en profitait pour faire le break (0-2, 57e).

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
19 Logo Oviedo Oviedo 7 10 -12 2 1 7 7 19
20 Logo Girona Girona 7 10 -13 1 4 5 9 22

Dos au mur et en souffrance dans le jeu, les locaux allaient pourtant totalement renverser le cours de cette partie. Portés par un doublé de Stuani, sur penalty, et une réalisation de l’ancien Marseillais Ounahi, les hommes de Michel Sanchez Muñoz pensaient empocher les trois points mais Colombatto égalisait sur le gong (90+8e). Avec ce match nul (3-3), qui n’arrange aucune des deux formations, Girona reste 20e. Oviedo est 19e.

