Ligue des Champions : la malédiction du PSG continue !

La suite après cette publicité

Son absence ne sera sans doute pas vécue comme un drame comparé à celle d’un Kylian Mbappé, mais le Paris Saint-Germain prie pour qu’Achraf Hakimi soit opérationnel face au Bayern Munich. Touché aux ischio-jambiers face à l’OM, comme Lionel Messi, le Marocain est incertain pour le choc de demain face à Monaco. Paris prie donc pour que l’hémorragie s’arrête. Car encore une fois, à l’heure d’aborder le money time en Ligue des Champions, le club de la capitale doit faire face à des forfaits de taille.

Victime d’une lésion à la cuisse gauche, Kylian Mbappé a mis les bouchées doubles pour se soigner, mais la presse annonce en chœur que cela ne devrait pas être suffisant. Et risquer une rechute ou une blessure plus importante uniquement pour le match aller n’a pas de sens. Hier, nouveau coup dur. Lionel Messi est sorti du Clasico face à l’OM avec une blessure aux ischio-jambiers. Son entourage se veut optimiste, mais là encore, l’incertitude est de mise vu les délais.

À lire

Le PSG peut s’inquiéter avant le Bayern Munich

La poisse depuis 2018

Sans Mbappé ni Messi, Paris se présenterait devant le Bayern Munich avec une équipe fortement diminuée. De quoi rendre fous les patrons qataris du club. En effet, depuis 2017 et les signatures de Neymar et de Mbappé, les Rouge et Bleu ont toujours dû composer avec un ou plusieurs absences de poids au moment d’aborder la phase éliminatoire de la coupe aux grandes oreilles. Et souvent ça concernait Neymar.

La suite après cette publicité

En 2017/2018, le Brésilien avait raté le huitième de finale retour face au Real Madrid en raison d’une blessure à la cheville. La saison suivante, il avait manqué l’aller et le retour contre Manchester United. Et en 2020/2021, il avait manqué le huitième face au FC Barcelone après être sorti sur blessure contre Caen. Ce qui n’avait toutefois pas porté préjudice aux Parisiens qui s’étaient qualifiés. Enfin, Paris avait dû aborder son huitième de finale retour face au Borussia Dortmund avec un Kylian Mbappé malade sur le banc. Et l’année suivante, le Bondynois, blessé, n’avait pas pu participer à la demi-finale retour contre Manchester City. À croire que le sort s’acharne sur les Franciliens.

Pour ce match Monaco - PSG, Parions Sport en Ligne vous offre 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire parisienne (cotée à 2,30) pour tenter de remporter 23€.