Metz prolonge Frédéric Antonetti

Alors que l’on parle régulièrement, à juste titre, de la très bonne saison du RC Lens, on oublie souvent d’évoquer le bon exercice du FC Metz. 8ème de Ligue 1 à 3 points de la 5ème place, les Messins réalisent une saison très intéressante malgré un effectif un peu juste et surtout après avoir perdu Habib Diallo, transféré à Strasbourg l’été dernier et Ibrahima Niane, absent depuis sa blessure aux croisés en octobre dernier.

La suite après cette publicité

Cette réussite se doit en grande partie grâce au travail de Frédéric Antonetti, redevenu le manager du club en octobre 2020, et qui va bientôt être prolongé. Selon les informations de l’Équipe, Bernard Serin, le président du club, devrait annoncer aujourd’hui la prolongation de contrat de deux ans du technicien français de 59 ans. C'est désormais officiel, son bail se terminera en 2024.