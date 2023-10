OM : les propos polémiques et ambigus de Marcelino sur Pablo Longoria

La suite après cette publicité

On peut le dire, Marcelino Garcia Toral s’est lâché dans cette interview accordée au quotidien L’Equipe. Dans cet entretien publié par le journal sportif de référence en France ce mercredi, l’entraîneur espagnol, qui a quitté l’OM à la mi-septembre, s’est complètement lâché et n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a notamment remis en question ce statut de grand club de l’Olympique de Marseille, tout comme il s’en est pris aux supporters et à leur importance, démesurée à ses yeux, dans le volet sportif.

Une interview dans laquelle il revient notamment sur sa relation avec Pablo Longoria. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup de supporters ont constaté un peu d’amertume dans les propos de l’entraîneur lorsqu’il évoque son compatriote, dont il se dit pourtant toujours ami. Effectivement, après cette réunion très houleuse avec les supporters phocéens, suite à laquelle le coach a décidé de démissionner, il semblait convenu par toutes les parties que le président de l’OM allait en faire de même…

Un Marcelino assez amer

« Je n’ai pas pris la décision de partir, ce fut une décision générale, étant donné les menaces absolument répréhensibles », a-t-il ainsi expliqué, avant d’ajouter que cette décision était valable pour l’ensemble des dirigeants. « Je ne sais pas si je suis le seul ou pas (à être parti officiellement, NDLR). Quand la décision a été prise… Ce n’est pas que nous voulions partir, c’est que la situation était intenable. Tu ne peux pas accepter des menaces comme quelque chose de normal. Donc, nous avons pris cette décision. Ensuite, si Pablo, Pedro (Iriondo, le directeur stratégique), Stéphane (Tessier, le directeur administratif et financier) ou Javier (Ribalta, le directeur du football) changent d’avis, dans des circonstances que je ne connais pas… », a ensuite lancé l’ancien de Valence et de l’Athletic. Dans cette même réponse, il précise tout de même qu’il peut comprendre que l’état-major marseillais n’ait pas voulu quitter le navire de façon si brutale en pleine saison et laisser, en quelque sorte, le club à l’abandon.

« Quand Pablo a décidé de continuer, il s’était passé trois ou quatre jours, ce n’était pas le lendemain. Nous avions déjà signé les documents et plusieurs membres de mon staff étaient déjà partis. Nous n’avions pas de possibilité de revenir », a ensuite ajouté le coach, insistant plus tard sur le fait que Pablo Longoria n’est actuellement pas dans des conditions optimales pour réaliser son travail de la meilleure manière possible. Voilà qui va aussi faire parler du côté de la cité phocéenne…