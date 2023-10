Marcelino règle ses comptes avec l’OM et ses supporters

La suite après cette publicité

Quel souvenir laissera Marcelino Garcia Toral du côté de Marseille ? Pas impérissable, on peut le dire sans trop hésiter. Après cinq journées de championnat seulement, pendant lesquelles le club du sud de la France n’avait d’ailleurs pas connu la défaite, l’entraîneur espagnol avait décidé de faire ses valises. En grande partie à cause de cette fameuse réunion avec les supporters, où le ton est monté et où Pablo Longoria et Javier Ribalta auraient, entre autres, été menacés. Dans un communiqué publié sur ses réseaux, le tacticien ibérique avait clairement expliqué que cette réunion était le motif principal de son départ : « les volontés d’intimidation et les attaques individuelles dont le président et son comité directeur ont été la cible lundi, alors que le championnat n’en est qu’à sa 5ème journée, laissent augurer des lendemains incertains au cours desquels les conditions de travail ne sont pas les plus appropriées pour exercer notre profession avec sécurité et dans la normalité habituellement inhérente à un club de football ».

Ce mercredi, c’est dans le quotidien L’Equipe que le désormais ex-coach de l’Olympique de Marseille a décidé de prendre la parole. Et là aussi, il n’a pas mâché ses mots. A plusieurs reprises, il s’en est pris à l’OM. « Mon expérience très courte me fait penser que c’est un club où créer un projet est absolument impossible. Parce qu’un club aussi grand ne peut pas être manipulé par quelques-uns. […] Les clubs doivent évoluer, pas régresser. Et l’OM, comme le montrent les résultats depuis un bout de temps, est un club qui, au lieu d’évoluer, régresse », a-t-il par exemple lancé. Dans un autre passage, il a encore expliqué que l’OM n’est pas un si grand club que ça à ses yeux : « nous avions mis tout notre enthousiasme pour développer un projet super attractif, dans un grand club. En tout cas, on pensait que c’était un grand club dans tous les sens du terme, mais ces événements déplorables démontrent que ce n’est pas un club aussi grand que ce qu’il voudrait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l’empêchent d’être un grand club ».

À lire

OM : les propos polémiques et ambigus de Marcelino sur Pablo Longoria

Du jamais vu pour Marcelino

« J’ai fait vingt ans comme entraîneur, et presque vingt ans comme joueur professionnel auparavant, et je n’avais jamais vu cela de ma vie. Et je pense que je ne le verrai plus. En tout cas je l’espère vraiment. C’est une façon de procéder qui est très loin de ce que doit être la réalité, en 2023, dans un pays civilisé. Le football c’est de la passion, d’accord, mais il y a des limites », a ajouté l’entraîneur espagnol, qui a récemment refusé une proposition de Séville pour reprendre un banc de touche. Il faut dire qu’en Espagne, ces évènements avaient surpris, et pas positivement, beaucoup de monde. Peu présents dans les clubs et sans réel pouvoir, les ultras des gros clubs ibériques sont loin d’avoir l’emprise que peuvent avoir les supporters du côté de Marseille, et ni Marcelino ni les journalistes du pays de Cervantes n’auraient pu envisager de tels évènements.

La suite après cette publicité

Quant aux critiques sur le style de jeu de son équipe, qui n’enflammait pas vraiment le Vélodrome et qui était jugé par beaucoup comme assez morne et peu enthousiasmant, l’Espagnol a aussi eu une réponse qui risque de faire parler : « je ne dépends pas de la critique, je l’accepte mais elle ne me dérange pas. Chacun pense ce qu’il veut. J’ai été entraîneur pendant vingt ans et j’ai gagné deux titres ces dernières saisons, et pas dans des grands clubs. L’OM, pendant ce temps, a gagné zéro titre. Je pense que j’avais l’expérience et les capacités pour diriger l’OM ». Des propos qui risquent de beaucoup faire parler dans la ville du sud de la France et sur les réseaux sociaux…