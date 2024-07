Le Barça fixe un ultimatum à Nico Williams, Arsenal fonce sur un buteur à 100M€

Le Barça n’attendra pas Nico Williams

Malgré un alléchant FC Barcelone-Manchester City au programme, la presse espagnole se concentre sur le mercato des Culés. Et il est encore question du dossier Nico Williams comme vous vous en doutez. Selon le média AS, le Barça a mis la pression au crack de l’Athletic. Conscients du danger que représente le PSG, les Culés ont décidé de fixer un ultimatum à l’ailier de 22 ans. C’est cet été ou jamais ! Le Barça n’attendra pas la saison prochaine pour le recruter alors que l’Athletic pousse aussi pour garder sa pépite. Sport rapporte qu’un coup de pouce inattendu pourrait aider le club catalan. La firme américaine Nike voit d’un bon œil le possible transfert de Nico Williams au Barça. Cela permettrait de gonfler les ventes de maillot, bien que le PSG soit aussi un partenaire de la célèbre marque à la virgule. Une chose est sûre, si ce dossier ne se décante pas, le Barça fera de Dani Olmo sa priorité.

La suite après cette publicité

Arsenal a la folie des grandeurs

Arsenal vient tout juste de recruter Calafiori pour 50 M€ que les Gunners foncent sur une piste à 100 M€. Les journaux portugais O Jogo et Record indiquent que des émissaires des Gunners se sont déplacés pour observer le buteur du Sporting CP Victor Gyokeres le week-end dernier lors du match amical face à l’Athletic. L’intérêt n’est pas nouveau puisque les Gunners le suivent depuis plusieurs mois, mais sa blessure a freiné sa potentielle venue. Parmi les fans d’Arsenal contactés par O Jogo, il y en a qui craignent que le Suédois soit un « phénomène d’une saison ». Et le prix est également considéré comme un éventuel obstacle majeur. Le club portugais ne le lâchera pas à moins de 100 M€, soit le montant de sa clause libératoire. L’Atlético de Madrid, Chelsea, Liverpool, Tottenham et le PSG sont aussi intéressés. Arsenal pense pouvoir conclure l’affaire pour une somme de l’ordre de 70 M€.

À lire

Pep Guardiola totalement sous le charme de Lamine Yamal

Mbappé devient actionnaire majoritaire

A 25 ans, Mbappé est devenu un des plus jeunes propriétaires d’un club professionnel de football. «Mbappé rachète le club de Caen», comme le placarde Le Parisien ce mardi matin sur sa Une. Le quotidien francilien précise que le Français a racheté la majeure partie des parts du club, 80% pour être exact, pour un peu moins de 20 M€. Il devient propriétaire du club normand, avec Pierre-Antoine Capton, le président du conseil de surveillance, qui détient le reste du capital. L’Equipe s’amuse avec un jeu de mots en titrant : « Mbappé, nouveau caen de base ». A noter que Mbappé rachètera également une partie des dettes du SM Caen. On retrouve aussi cette info dans les pages intérieures de La Gazzetta dello Sport puisque le capitaine des Bleus va succéder à Oaktree, le fonds d’investissement américain qui avait racheté 80% des parts du SMC, en 2020.