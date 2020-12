L’UEFA dévoile les 50 nommés pour l’équipe type de l’année 2020

Comme à l'accoutumée, la fin d'année civile est le moment choisi pour décerner les trophées en tous genres. Et même s'il n'y aura pas de Ballon d'Or France Football en 2020, d'autres trophées seront distribués durant les prochaines semaines. La semaine dernière, la FIFA dévoilait la liste des onze joueurs en lice pour le prix The Best-Joueur de la FIFA 2020. Ce mardi, c'était au tour de l'UEFA d'entrer en scène.

En effet, l'instance dirigeante du football européen a donné une sélection des 50 joueurs nommés pour figurer dans l'équipe type de l'année 2020. Elle a expliqué en détail le processus de sélection sur son site officiel. «Les nommés sont proposés par l'équipe éditoriale de l'UEFA avant d'être validés par le panel d'observateurs techniques sur la base de leurs performances dans les compétitions de l'UEFA et les compétitions nationales au sein des associations membres de l'UEFA de janvier à décembre 2020. L'Équipe masculine de l'année d'UEFA.com est choisie pour refléter les votes des supporters en parallèle avec les performances des joueurs au cours de l'année civile. Les votes sont pondérés par le panel d'observateurs techniques de l'UEFA».

Le PSG et l'OL sont représentés

Puis, l'UEFA a précisé les modalités de votes. «Les fans de football du monde entier sont invités à élire leur Équipe masculine de l'année des internautes d'UEFA.com 2020. Vous avez jusqu'en janvier pour sélectionner votre XI préféré parmi une liste de 50 joueurs évoluant dans les compétitions phares européennes : cinq gardiens de but, 15 défenseurs, 15 milieux de terrain et 15 attaquants». Et il y a du très beau monde pour figurer dans cette équipe cinq étoiles.

On retrouve notamment huit joueurs du Bayern Munich, neuf si on compte Thiago Alcantara transféré cet été à Liverpool. Les vainqueurs de la dernière édition de l'UEFA Champions League sont logiquement en force. Finaliste face aux Bavarois, le PSG est aussi bien représenté puisque Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Juan Bernat, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Neymar Jr sont nommés. Idem pour Thiago Silva, parti à Chelsea cet été. Autre club français à bien figurer l'an dernier en C1, l'OL, demi-finaliste, est représenté par Anthony Lopes et Houssem Aouar. Tous ces joueurs sont en concurrence avec la crème de la crème, notamment les incontournables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui est nommé pour la 17ème année consécutive.

Liste des 50 joueurs nommés pour l'équipe type UEFA de l'année 2020 :

Gardiens :

Alisson Becker (Liverpool), Anthony Lopes (OL), Keylor Navas (PSG), Manuel Neuer (Bayern Munich), Jan Oblak (Atlético de Madrid)

Défenseurs :

David Alaba (Bayern Munich), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Angeliño (RB Leipzig), Juan Bernat (PSG), Alphonso Davies (Bayern Munich), Matthijs De Ligt (Juventus), Stefan De Vrij (Inter Milan), Hans Hateboer (Atalanta), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Andrew Robertson (Liverpool), Thiago Silva (PSG/Chelsea), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Virgil van Dijk (Liverpool)

Milieux :

Thiago Alcantara (Bayern Munich/Liverpool), Houssem Aouar (OL), Ever Banega (Séville/Al-Shabab), Nicolo Barella (Inter Milan), Kingsley Coman (Bayern Munich), Kevin De Bruyne (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Alejandro Gomez (Atalanta), Leon Goretzka (Bayern Munich), Kai Havertz (Bayer Leverkusen/Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Josip Ilicic (Atalanta), Marquinhos (PSG), Thomas Müller (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Attaquants :

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Angel Di Maria (PSG), João Félix (Atlético de Madrid), Serge Gnabry (Bayern Munich), Ciro Immobile (Lazio Rome), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Romelu Lukaku (Inter Milan), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (FC Barcelone), Neymar Jr (PSG), Cristiano Ronaldo (Juventus), Mohamed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City).