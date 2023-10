Manchester United : le malaise commence à enfler autour de Casemiro

La suite après cette publicité

Il fait partie des références à son poste, et l’a justifié par son niveau de jeu pendant de longues années à Madrid. Puis, il a fait le choix de quitter la capitale espagnole pour Manchester United à l’été 2022, et, sans surprise, il a vite été performant du côté d’Old Trafford. Seulement, ces dernières heures, la presse anglaise, toujours avide de scandales et de polémiques, fait sa une sur le milieu de la Canarinha.

Dimanche, Manchester United affrontait Brentford en Premier League. Les Red Devils avaient bien mal commencé la rencontre, puisque Mathias Jensen avait ouvert le score pour les Londoniens. La différence s’est faite en toute fin de rencontre, dans le temps additionnel, avec un doublé de Scott McTominay, entré en jeu quelques minutes plus tard. Mais ce qui fait parler en Angleterre, ce n’est pas le doublé de l’Ecossais, mais le remplacement de Casemiro par Eriksen à la pause.

Les médias anglais déjà à l’affût

Erik ten Hag a ainsi décidé de faire sortir le Brésilien à la mi-temps, ce qui est déjà un fait plus que marquant. Mais tout ceci ne serait resté qu’une simple anecdote si ETH n’avait pas tenu des propos là aussi marquants en conférence de presse après le match. « Je voulais plus de football, quelqu’un qui apporte de la passe, de la distribution », a ainsi expliqué le Néerlandais lorsqu’il a été interrogé sur le choix de laisser le Brésilien au vestiaire à la pause.

« Ten Hag a délivré une réponse brutale lorsqu’il a été interrogé sur les raisons du changement de Casemiro à la mi-temps », indique The Sun. Les médias anglais et certains supporters mancuniens craignent que la tension commence à monter entre le milieu de terrain défensif et son coach après cette petite polémique. Et on dirait bien que dans cette histoire, l’Angleterre du foot semble se ranger du côté du joueur…