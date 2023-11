Barça, Espagne : Alejandro Baldé n’y arrive plus

On dit souvent que l’année de la confirmation est, au moins, aussi dure que l’année de la révélation. La formule traduit assez fidèlement ce que traverse Alejandro Baldé aujourd’hui. Après une saison placée sous le signe de la réussite, où il se sera imposé comme un titulaire indiscutable au Barça (44 matches, 1 but, 7 passes décisives), au point d’expédier Jordi Alba en pré-retraite de l’autre côté de l’Atlantique, le latéral gauche de 20 ans peine à redémarrer pied au plancher cette saison. Moins saignant dans son couloir et plus friable en phase défensive, Baldé affiche un contraste assez saisissant avec Joao Cancelo de l’autre côté. Une baisse de régime qui se traduit également par des statistiques en berne.

S’il a délivré une passe décisive depuis le début de la saison (face à Grenade (2-2) en octobre), l’Espagnol sous-performe. Comme le rapporte Relevo, Baldé est en effet le latéral totalisant le plus faible pourcentage d’expected-assist (passe décisive attendue) en Liga. Une influence amoindrie par rapport à l’exercice précédent où il occupait la 5e place de ce classement. Pourtant, Joao Félix, par son profil d’ailier intérieur, lui offre tout autant - voire plus - de liberté que la saison passée pour s’exprimer et dévorer les espaces. En l’absence de véritable concurrence (Marcos Alonso est le seul latéral gauche de métier), Mundo Deportivo révélait d’ailleurs ce jeudi une réelle intention du Barça de rappeler le jeune Alex Valle, prêté à Levante, dès cet hiver.

Luis de la Fuente ne l’a pas retenu avec la Roja

Difficilement contestable en club malgré tout, Baldé ne peut pas en dire autant en sélection. Présent lors du Mondial au Qatar en décembre dernier avec la Roja, le Catalan s’était rapidement érigé comme un titulaire, avant de voir son temps de jeu s’effilocher au profit de Gaya. Sous l’effet conjugué de ses prestations moins convaincantes et de la montée en puissance de l’excellent Alejandro Grimaldo, à Leverkusen, l’inévitable est arrivé : Luis de la Fuente a décidé de se passer de lui pour ce rassemblement du mois de novembre, où l’Espagne clôturera sa campagne de qualifications à l’Euro 2024 face à Chypre jeudi puis la Géorgie de Willy Sagnol, le 19.

Invité à commenter cette décision, le sélectionneur espagnol ne s’est pas lancé dans une tirade : «Je ne parlerai que des absences liées aux blessures. Baldé sait ce qu’il a à faire. Je l’encourage à continuer de travailler davantage car c’est bon pour le football espagnol», a confié l’ancien sélectionneur des Espoirs espagnols en conférence de presse. Une façon cordiale de lui faire comprendre qu’il serait bien inspiré de se remettre la tête à l’endroit, surtout à huit mois d’un Euro où l’Espagne tentera de faire déjouer les pronostics.