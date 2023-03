FC Barcelone : Alejandro Balde, la révélation qui a envoyé Jordi Alba sur le banc

La suite après cette publicité

6 juin 2015, Jordi Alba soulève sa première (et unique) Ligue des champions avec le FC Barcelone. Au sommet de son art et référence absolu à son poste, le champion d’Europe 2012 intègre l’équipe type de la saison 2014-2015 en C1 quelques mois plus tard. Âgé de 11 ans, Alejandro Balde, alors tout jeune pensionnaire de la Masia, admire son aîné régner sur la planète football.

Huit ans plus tard et quelques rides en plus pour l’arrière gauche de 33 ans, les rôles se sont inversés. Celui que l’on surnommait la Flecha del Mestalla du côté de Valence ne possède plus toute sa vista et commence à compter ses jours au Camp Nou. À contrario de son jeune coéquipier qui excelle sur le flanc gauche avec les Blaugranas et qui voit sa cote grimper sur le continent européen. Il n’y a qu’à se pencher sur les dernières prestations du Barça pour comprendre qu’une passe d’armes est en train de s’opérer en Catalogne. Sur les six derniers matchs des Catalans, Alba est resté à cinq reprises sur le banc. Tout le contraire du phénomène espagnol de 19 ans qui a débuté cinq des six dernières rencontres. Un écart qui s’est donc accentué entre les deux hommes, alors que la rotation était bien plus équilibrée lors de la première partie de saison.

Barça : la prolongation d'Alejandro Baldé est imminente

La raison ? Certainement la répétition des performances de hautes voltiges du numéro 28. Dernière en date, la confrontation face à l’Athletic Club. Le gaucher d’un mètre 75 a été l’un des grands artisans du succès des hommes de Xavi (0-1). Toujours aussi percutant sur le plan offensif, il a également été primordial du point de vue défensif (huit de ses 11 duels remportés). Son mentor n’a pas hésité après la rencontre à lui dresser des louanges. « Il est sensationnel en défense et en attaque. J’espère qu’il va continuer comme ça, c’est la révélation de la saison, la surprise. Il peut être ce qu’il veut. Il a une maturité de plus en plus importante. »

Balde, tout sauf un produit made in Barça

Surtout, Balde apporte sur le côté gauche tout ce qu’Alba n’arrive plus à produire dorénavant. Dribbleur hors pair - il est le joueur de Barcelone à avoir réussi le plus d’éliminations cette saison en Liga (32) - il se distingue notamment par sa vitesse peu commune. À tel point qu’on lui donne le surnom d’« Alejandro Bolt » aux alentours du Camp Nou (flashé à 33.7 km/h lors du Clasico en janvier). Capable de jouer ailier gauche mais également au poste de latéral droit, il n’hésite pas à réaliser des percées dans le cœur des défenses adverses. Des prises d’initiatives qui font de lui un joueur quasi-unique dans l’effectif de Xavi (à l’exception d’Ousmane Dembélé peut-être).

Si ses qualités sur le front de l’attaque ne font aucun doute, sa rigueur défensive a été parfois remise en cause. Mais là aussi, celui qui a rejoint la Masia à l’âge de huit ans est en train de convaincre les derniers sceptiques. Avec lui, le FC Barcelone a gardé sa cage inviolée à dix reprises. À titre de comparaison, avec Alba, les Catalans n’ont conservé que trois fois leur but infranchissable. Une progression dans ce secteur que salue Xavi. « Nous avons travaillé avec Baldé, beaucoup de choses défensivement, c’est peut-être là où il était le moins bon et où il a le plus souffert », a-t-il affirmé en conférence de presse. « Je suis très content pour lui, il le mérite. » Lui-même avoue que les tacles glissés et autres alignements défensifs ne sont pas sa tasse de thé dans une interview accordée à Sport. « J’aime plus attaquer que défendre et j’avoue que je n’ai jamais fait de la défense une priorité. Mais avec la réserve, puis en équipe première, on n’a cessé de me dire que j’allais m’améliorer, et c’est ce qui s’est passé petit à petit ».

Alba : « J’aime aider les jeunes joueurs »

Face à cette cure de jouvence que se prend pleine poire Alba, ce dernier ne peut que constater la prise de pouvoir de Balde à ce poste qu’il a tant dominé pendant des années sur la scène internationale (Alba-Messi, Messi-Alba…). Lors de cet exercice 2022-2023, le vétéran espagnol a été autant de fois titulaire que de fois sur le banc de touche (16). Malgré tout, l’ancien Blanquinegros prend du recul face à cette situation. Pour lui, la priorité reste la bonne santé de son club de cœur. « À Barcelone, je n’ai pas les minutes que je voudrais, c’est clair, mais je fais du bon travail et je joue un très bon rôle avec mes coéquipiers », se confie t-il dans l’émission Universo Valdano. « (…) C’est une fierté de représenter l’équipe que je supporte. J’aime aider les jeunes joueurs. J’aime les conseiller. Je veux qu’ils gardent les pieds sur terre et qu’ils apprécient d’être dans un club comme Barcelone ».

À propos de son jeune concurrent au poste de latéral gauche, il essaye de le guider pour qu’il progresse à ses côtés. « Il joue à mon poste et j’essaie de lui donner les meilleurs conseils pour qu’il continue à grandir et à apprendre », explique t-il à Marca début février . De précieuses instructions, qui permettent à celui qui a connu sa première sélection avec la Roja lors du dernier Mondial d’évoluer sereinement. Pour lui, cette rivalité saine ne peut être que bénéfique pour les deux hommes. « Quand il y en a deux au même poste, les gens voient cela comme une guerre, mais ce n’est pas le cas », confirme-il à Mundo Deportivo. « En fin de compte, s’il est bon, il me rendra meilleur. Et si je suis bon, je le rendrai meilleur. C’est une compétition, mais elle est saine, bonne. Ce n’est pas une mauvaise chose parce que cela me rend meilleur et c’est bien ». Il avouait même en février dernier à Sport qu’Alba est l’une de ses principales sources d’inspirations. « Mon modèle est Jordi Alba. J’ai toujours regardé ce qu’il faisait parce qu’il jouait à mon poste. »

La prolongation de Balde, une priorité

Si la balance commence vraiment à pencher pour Balde donc ces dernières semaines, il reste toutefois encore quelques domaines qui tournent en la faveur d’Alba. Dans la zone de vérité, le 10e joueur à avoir disputé le plus de matches avec Barcelone (452) est pour l’instant plus concret. En championnat, l’international espagnol crée plus d’occasions par match que son partenaire (9/5). Même son de cloche au niveau des passes clés (27 pour Alba / 17 pour Balde). Face au but, même si ce n’est pas dans ce domaine qu’on l’attend forcément, Balde a encore des choses prouvées, lui qui n’a toujours pas marqué sous les couleurs de son club formateur. Si Alba n’a fait trembler les filets qu’une fois cette saison, il a délivré autant de passes décisives que son compère en moins de rencontres disputées (16).

Des points qu’il va falloir donc améliorer pour le jeune catalan s’il veut attendre le rendement d’Alba dans les prochaines années. Concernant leur avenir, les deux joueurs terminent leur contrat en juin 2024. Si le meilleur latéral gauche de l’Euro 2012 a récemment révélé qu’il souhaitait aller jusqu’au bout de son contrat et qu’il ne partira pas cet été, la prolongation de Balde semble plus laborieuse. Courtisé par de nombreuses écuries européennes, le natif de Barcelone laisse son avenir entre les mains de Jorge Mendes (son agent). « Mon intention est de rester ici, mais je ne sais pas ce qui pourrait se passer à l’avenir, je laisse tout entre ses mains, je lui fais confiance autant que possible et j’espère que tout sera résolu », dévoile t-il à Sport. Une chose est sûre, si jamais les dirigeants Barça réussissent à le prolonger, ces derniers pourraient assurément sécuriser leur flanc gauche pendant de nombreuses années. À l’image du règne de la locomotive Alba ? Le TGV Balde a en tout cas pris le bon wagon.