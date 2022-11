Barça : l'annonce forte de Jordi Alba

La suite après cette publicité

Jordi Alba (33 ans) met les choses au clair. L'international espagnol, qui fait partie des anciens au FC Barcelone, est régulièrement critiqué pour ses prestations jugées décevantes depuis le début de la saison en Espagne. Lié aux Blaugranas jusqu'en juin 2024, le latéral gauche est même annoncé sur le départ depuis de longues semaines. Interrogé par Mundo Deportivo, il a fait comprendre qu'il n'avait pas l'intention de faire ses valises.

« En ce qui me concerne, je me sens qualifié pour continuer ici pendant de nombreuses années. Je pense que quand je joue, je vais bien et quand je ne joue pas, je vais soutenir mes coéquipiers et essayer d'aider les plus jeunes autant que possible. Je veux continuer à bien performer, je suis ici à Barcelone depuis de nombreuses années et mon intention est de rester ici. Je veux rester et prendre ma retraite ici », a ainsi lâché Jordi Alba. Voilà qui a le mérite d'être clair. Reste à savoir ce que les dirigeants catalans lui réservent...