Le Barça prépare son dégraissage hivernal

Après l'échec de la Ligue des Champions, le Barça se tourne déjà vers l'avenir. Et pour l'aborder de la meilleure des manières, le club catalan espère trouver un terrain d'entente avec Gerard Piqué (35 ans) et Jordi Alba (33 ans) quant à une rupture conventionnelle de leur contrat. Seul problème, les deux vétérans blaugranas doivent encore respectivement toucher 80 et 65 millions d'euros d'ici la fin de ces derniers.

La suite après cette publicité

Tous deux liés au FC Barcelone jusqu'en juin 2024, les parties tenteront, selon Sport, de trouver un terrain d'entente financier qui conviennent à tout le monde. Si Gérard Piqué n'est pas fermé à un départ, le cas de Jordi Alba est différent, lui qui souhaiterait honorer la totalité de son engagement, quitter à cirer le banc. Une affaire délicate que vont devoir gérer les décideurs du club avant de penser à leurs futures recrues.