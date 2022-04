LdC, Villarreal : Etienne Capoue rêve d'un sacre en finale

Souvent qualifié de Petit Poucet de cette édition 2021-22 de la Ligue des Champions, Villarreal va disputer son premier duel pour une place en finale contre Liverpool. Étienne Capoue, qui redoute la demi-finale aller de Ligue des champions, à Liverpool, rêve toujours d'un sacre final avec le Sous-marin jaune.

«Gagner la Ligue des champions ? On n'a jamais eu la prétention de dire qu'on pouvait gagner la Ligue des champions. Jamais de la vie. On reste Villarreal, le plus petit club des demies. Non, l'objectif était ailleurs. On savait qu'on pouvait faire de grandes choses contre des grandes équipes (...) Imaginez si on gagne la Ligue des champions ? Wouah, ce serait encore plus magnifique ! Ce ne sont que des rêves, tout ça. Mais rêver, c'est gratuit», a-t-il expliqué auprès de l'AFP.

