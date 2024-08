James Rodriguez a enfin trouvé son nouveau club !

James Rodriguez a vécu des derniers mois assez curieux… En difficulté à Sao Paulo, à tel point qu’il a résilié son contrat avec l’écurie brésilienne, il a réalisé une superbe Copa América avec la Colombie, étant même nommé meilleur joueur du tournoi. Du haut de ses 33 ans, il a donc montré qu’il peut encore apporter des choses à un club d’un top championnat…

Ces dernières semaines, il y a eu bon nombre de rumeurs concernant l’ancien de l’AS Monaco et du Real Madrid. Principalement en Espagne, avec des intérêts de l’Atlético de Madrid, de Villarreal et du Celta de Vigo, mais aussi des cadors argentins, avec des rumeurs le liant à River Plate ou Boca Juniors. Il a aussi reçu des propositions en Major League Soccer et en Arabie saoudite.

Retour à Madrid

Mais comme l’indiquent plusieurs médias espagnols ce week-end, il a dit non à toutes ces propositions alléchantes et il a enfin choisi. Il va s’engager avec le Rayo Vallecano en Liga. Tout est bouclé et l’accord est total entre le club et le joueur, à qui on a déjà réservé le numéro 10 du côté de Vallecas. James Rodriguez va signer pour une saison avec la formation madrilène, qui s’offre là sa superstar pour le centenaire du club.

Un joli coup notamment facilité par la volonté du joueur, qui souhaitait retourner vivre à Madrid, où il a toujours une maison. Un retour en Espagne qui devrait être sa last dance au plus haut niveau. Le Rayo Vallecano, qui a notamment accueilli son compatriote Falcao, parti cet été, a bien commencé sa saison avec une victoire et un match nul sur ses deux premiers matchs de Liga.