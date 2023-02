L’Inter Milan ne sait pas quoi faire avec Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Plus qu’un but. Samedi, Romelu Lukaku a trouvé le chemin des filets face à l’Udinese lors de la 23e journée de Serie A (victoire 3 à 1). On peut même dire qu’il l’a retrouvé puisqu’il l’avait perdu pendant de très longues semaines. En effet, le Belge est resté pendant près de quatre mois sans marquer toutes compétitions confondues. Une éternité pour l’attaquant qui a fait son grand retour à l’Inter Milan l’été dernier sous la forme d’un prêt payant après un nouvel échec à Chelsea. Le Diable Rouge, qui a mouillé le maillot et poussé fort en coulisses pour revenir en Lombardie, voulait répondre sur le terrain.

Il était bien parti avec un but inscrit dès son premier match sous le maillot milanais. C’était le 13 août dernier lors de la victoire 2 à 1 face à La Spezia. Après deux autres matchs, il est ensuite passé par la case infirmerie à la suite d’une blessure à l’ischio. Absent durant 57 jours (12 matchs ratés selon Transfermarkt), il a retrouvé son équipe le 26 octobre. Et il a fêté ses retrouvailles avec un nouveau but. Cette fois-ci en Ligue des Champions. C’était face au Viktoria Plzen (victoire 4 à 0). On se disait que la machine Lukaku était à nouveau lancée. Mais finalement, non.

Une disette et des blessures

De nouveau blessé (lésion du muscle fléchisseur de la jambe), il a manqué 26 jours de compétitions (4 matchs manqués). Mais l’attaquant a travaillé dur pour revenir et participer au Mondial avec la Belgique (2 apparitions, 0 but). De retour en club après le fiasco et l’élimination précoce au Qatar, le footballeur de 29 ans a ensuite connu d’autres galères. Utilisé à deux reprises début janvier, il a été stoppé par un nouveau pépin physique. Une inflammation du genou qui lui a fait rater 9 jours de compétition et 2 rencontres.

Depuis, il a enchaîné avec 6 matchs toutes compétitions confondues. Samedi, il a transformé un pénalty face à l’Udinese et mis un terme à une très longue disette. En effet, cela faisait 4 mois qu’il n’avait plus trouvé la mire toutes compétitions confondues (8 matchs). En Serie A, le joueur, qui s’est récemment clashé avec son coéquipier Barella sur le terrain, n’avait plus été buteur depuis 6 mois (10 matchs) ! Une délivrance pour Big Rom après 115 jours sans marquer. «Je suis content parce que j’ai eu quelques matchs pour me remettre en forme. Maintenant, je suis là. Nous avons fait un excellent travail avec le staff, les entraîneurs et l’équipe et maintenant, nous devons continuer.»

L’Inter n’a pas encore tranché

Toujours soutenu par Simone Inzaghi, qui a avoué avoir toujours confiance en lui, Lukaku sait qu’il doit encore convaincre la direction lombarde car il n’est que prêté cette saison. Interrogé lundi soir lors de l’événement "Unis pour l’Ukraine" organisé à l’hôtel Gallia de Milan, Piero Ausilio (directeur sportif) a fait un point sur le Belge. «Comment je le vois ? Il progresse entraînement après entraînement, match après match. Lukaku est un joueur qui veut juste prouver sa valeur. Il sait qu’il a une dette envers nous. Pas pour une question d’envie, mais parce qu’il a été malchanceux, avec une lourde blessure. Quand je vois sa volonté, sa détermination et ce que je vois ces derniers jours, je suis tranquille. Je suis sûr qu’il fera une très bonne dernière partie de saison.»

Des déclarations positives. Mais pas de quoi totalement rassurer le joueur auteur de 3 buts et 1 assist en 13 apparitions cette saison. «Il doit continuer à faire ce qu’il fait depuis quelques mois maintenant. Il se prépare bien, il est concentré sur le terrain et nous ne discutons pas de son avenir avec lui ou ses agents. (…) Si jamais il y a alors possibilité de poursuivre cette relation, nous le verrons plus tard. Pour lui et pour bien de l’équipe, ce n’est pas le moment de parler d’avenir. Il y a un cadeau qui s’appelle Porto, puis il y a Bologne, puis il y a aussi une Coupe d’Italie… Il y a beaucoup de choses, beaucoup de buts et Lukaku doit être le protagoniste de ces buts.» Mercredi soir face à Porto, il pourrait être placé sur le banc, selon la presse italienne. À lui de répondre quand Simone Inzaghi fera appel à lui et de montrer aux Lombards qu’ils peuvent encore compter sur lui.

