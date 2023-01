L’Inter prépare un énorme coup de balai

La suite après cette publicité

L’Inter est en souffrance cette saison. Après avoir perdu le titre en mai dernier au profit du voisin de l’AC Milan, les hommes de Simone Inzaghi ont du mal à réagir. Bien sur tout n’est pas à jeter loin de là même puisque le club italien s’est qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions aux dépens du Barça, où il affrontera le FC Porto, mais les résultats ont du mal à suivre en championnat. 4e de Serie A pour le moment, une nouvelle qualification en C1 est primordial pour la saison prochaine.

D’autant que les Nerazzurri sont en passe de renouveler en profondeur leur effectif. C’est même un gigantesque coup de balai qui se prépare et pour qu’il soit efficace, il vaut mieux avoir des moyens importants à disposition. La Gazzetta dello Sport révèle qu’il y a tout à reconstruire au club. D’ailleurs, 9 joueurs arrivent en fin de contrat et ils ne seront pas renouvelés. On parle de Roberto Gagliardini, Danilo D’Ambrosio, et surtout Milan Skriniar avec qui les relations se sont considérablement refroidies ces derniers jours.

À lire

PSG : le prix demandé par l’Inter pour Milan Skriniar

9 joueurs en fin de contrat

Un départ dès cet hiver au PSG ou ailleurs est toujours une possibilité. En parallèle, des négociations pour une prolongation de Stefan De Vrij ont toujours lieu. Mais, la direction souhaite baisser son salaire et on se rapproche plutôt d’un départ, tout comme pour la légende Samir Handanovic, désormais doublure d’André Onana, et dont les derniers mois passés sur le banc ont été difficiles. Francesco Acerbi, lui, devrait être conservé seulement l’Inter aimerait négocier à la baisse l’option d’achat qui avait été décidé au début de son prêt avec la Lazio.

La suite après cette publicité

Pour Sky Sport Italia, les prolongations de Matteo Darmian et d’Hakan Çalhanoğlu sont bouclées. Désormais, l’urgence est à travailler sur les dossiers Edin Džeko et Alessandro Bastoni, dont les contrats se terminent respectivement en 2023 et 2024. Joaquin Correa et Denzel Dumfries seront mis sur le marché car leur cote est encore élevée, tout comme Marcelo Brozovic, qui a perdu sa place de titulaire en Lombardie. Enfin, il reste l’épineux cas Romelu Lukaku, dont le prêt est payant.

Le cas Lukaku pose problème

L’Inter sait qu’une porte est ouverte par Chelsea pour la négociation mais le Belge est en méforme depuis le début de la saison (2 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues). Dans les conditions actuelles, impossible de le voir poursuivre au club la saison prochaine, de manière permanente ou même sous la forme d’un nouveau prêt, surtout que son salaire est très important. Le visage de l’Inter entre cette fin janvier et celui de septembre prochain, risque de prendre un sacré coup.