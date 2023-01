Mercato : l’Inter force la vente de Milan Skriniar au PSG !

La suite après cette publicité

À 27 ans et après cinq ans et demi passés à l’Inter, Milan Skriniar est sur le départ. Et comme souvent, un divorce se passe rarement bien. Car depuis hier le défenseur slovaque est devenu persona non grata dans la capitale lombarde. Expulsé dès la première période face à Empoli, Skriniar a vu son agent annoncer publiquement qu’il ne prolongera pas son contrat.

«Environ un mois plus tard, avant Noël, j’ai informé l’Inter de ma décision de ne pas accepter leur proposition. Cette décision a été réaffirmée début janvier, avant la finale de la Supercoupe d’Italie, lorsque j’ai également informé les dirigeants des Nerazzurri, Marotta et Ausilio, que nous nous sentions libres d’écouter les offres d’autres clubs. Ce n’était peut-être pas une communication obligatoire, mais c’était pour le joueur et moi-même la façon la plus correcte de procéder, sachant que le sérieux et la transparence sont pour nous la meilleure façon de procéder. (…) Pour l’instant, cette possibilité (de prolonger) n’existe pas. Ceux qui connaissent Milan savent aussi son professionnalisme et sa loyauté, ils savent qu’il fera toujours honneur au maillot du club dont il est membre, un club qui lui a beaucoup donné et auquel il donnera le meilleur de lui-même, comme toujours.»

L’Inter veut son argent

Après avoir longtemps affiché leur confiance dans ce dossier dans les médias, les dirigeants intéristes ont donc été définitivement fixés. Une nouvelle qui passe mal, mais le club italien doit réagir. Et vite. Pour remplacer Skriniar, l’Inter a déjà noté quelques noms. Mais aujourd’hui, la priorité est surtout de vendre le Slovaque. Comme l’indique la Gazzetta dello Sport, l’Inter ne veut absolument pas voir partir son défenseur gratuitement l’été prochain, à la fin de son bail. Et pour les Transalpins, l’objectif est clair : il faut l’envoyer au Paris Saint-Germain d’ici le 1er février.

Pour l’Inter, Skriniar n’a qu’une option : le PSG. La raison est simple : seuls les Rouge et Bleu lui offrent une revalorisation salariale XXL (9 M€ annuels. Le Slovaque n’a donc nulle part où aller. Un tel scénario ne déplairait pas forcément aux Parisiens. Certes, ils pourraient patienter jusqu’à l’été prochain pour le récupérer gratuitement, mais les performances de Marquinhos et de Sergio Ramos, sans oublier la convalescence de Presnel Kimpembe, font que la défense parisienne est très loin d’afficher un visage serein à moins d’un mois du choc face au Bayern Munich. Recruter Skriniar dès ce mois-ci contre une vingtaine de millions d’euros ne serait donc pas une si mauvaise affaire que ça.