Rennes : Bruno Génésio ne devrait pas recruter cet hiver

Inactif sur le marché des transferts hivernal, le Stade Rennais ne devrait finalement pas recruter en ce mois de janvier. C'est ce que l'entraîneur breton Bruno Génésio a expliqué, attendant le retour des internationaux africains à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 : «Non, on n'a pas l'intention de se laisser tenter pour l'instant, on attend aussi le retour de nos joueurs à la CAN, ce sera ça notre mercato.»

Pour le moment, Kamaldeen Sulemana est déjà rentré à Rennes après l'élimination du Ghana en phase de poules, le Malien Hamari Traoré fera son retour lundi prochain après la défaite face à la Guinée équatoriale aux tirs au but. Enfin, Nayef Aguerd et Alfred Gomis sont toujours en lice dans cette compétition, représentant respectivement le Maroc et le Sénégal.