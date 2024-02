OM : Geoffrey Kondogbia n’est pas inquiet

L’Olympique de Marseille est dans une mauvaise passe. Alors que les Phocéens n’ont gagné qu’un seul match en 2024, ces derniers se déplacent sur la pelouse de Brest ce dimanche à 20h45. L’étau se resserrant autour de Gennaro Gattuso, les joueurs ne sont pas exempts de tout reproche. Présent en conférence de presse ce samedi, Geoffrey Kondogbia, qui doit également gérer des pépins physiques récurrents, s’est dit loin d’être inquiet quant à la situation marseillaise.

«Je ne suis pas du genre à être inquiet, rassure l’ancien de l’Atlético de Madrid. L’espoir est important, aujourd’hui on a pas mal de choses à jouer. Je suis rempli d’espoir et de confiance. Il y a des choses à améliorer, on est conscient de notre réalité. On est encore dans la course pour toutes les compétitions. L’entraînement a été classique. Il y a un bel état d’esprit. Les coéquipiers sont impliqués. Le plus important est le quotidien. C’est une chose sur quoi il faut s’appuyer.»

