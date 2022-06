JT Foot Mercato : la Juventus lance ses grandes manœuvres

La suite après cette publicité

La Juve va tourner à plein régime

Dans le viseur des plus grands clubs européens à l'époque, Matthijs de Ligt avait privilégié la Juve pour son histoire et pour son projet. Mais force est de constater que depuis la fin de sa domination en Serie A, la Vieille Dame peine à retrouve les sommets. Et les nouvelles ambitions du club ne conviennent pas au Néerlandais qui chercherait à partir. Alors oui, les prétendants sont très nombreux. Manchester City et Chelsea se livrent une grosse bataille. D'ailleurs, les Blues auraient formulé une proposition incluant l'Américain Christian Pulisic pour faire baisser la note. Car oui, son prix a de quoi en refroidir certains. Sous contrat jusqu'en 2024, il possède une clause libératoire de 120M d'euros et les représentants voudraient la faire baisser aux alentours de 70-80 M€ afin de faciliter son départ. Ce matin, la Juventus a officialisé les départs de Paulo Dybala, Alvaro Morata et de Federico Bernardeschi. Des départs certes attendus, mais qui sont à pallier. Et on retrouve des noms plutôt séduisants ! Déjà, l'arrivée d'Angel Di Maria, libre de tout contrat, ne devrait plus tarder. Un salaire annuel de 7M l'attend dans le Piémont. Nicolo Zaniolo est dans le viseur de la Juve depuis longtemps, mais l'AS Roma demande entre 40 et 50M d'euros. On continue avec la piste Neymar qui semble cependant plutôt utopique au vu du salaire monstrueux du Brésilien. Puis de toute manière, l'intéressé privilégierait un retour au Barça comme on vous l'a expliqué dans la revue de presse. Enfin au milieu, c'est Leandro Paredes qui est pisté. Mais le club parisien se montre gourmand et réclamerait 25M€ pour laisser filer l'Argentin. La Juventus va donc devoir sortir le chéquier pour attirer tout ce beau monde !

L'Atlético a tranché pour Griezmann

On en parlait hier, l'Atlético de Madrid réfléchissait à se débarrasser de Grizou en raison de ses difficultés financières. Finalement, le champion du monde français sera toujours un Colchonero la saison prochaine ! Marca a révélé hier soir que le club espagnol a officiellement activé sa seconde année de prêt. Le Barça récupérera donc 40M€ dans l'histoire. Une nouvelle qui a immédiatement rempli de joie l'intéressé, qui n'a pas tardé à réagir via ses réseaux sociaux.

Les officiels du jour

On passe aux officiels et ça bouge fort du côté de Lille avec notamment l'arrivée du nouveau coach Paulo Fonseca ! Quelques jours après le départ de Jocelyn Gourvennec, le LOSC n'a pas tardé à trouver son remplaçant. Le tacticien portugais retrouve un banc, un an après son passage raté à l'AS Roma. Il a signé un contrat de deux ans avec les Dogues. Dans la foulée, le LOSC a annoncé l'arrivée de l'international algérien Akim Zedadka. Libre depuis la fin de son aventure à Clermont, le latéral droit a signé jusqu'en 2025. Sans club depuis son départ du FC Barcelone, Ernesto Valverde va reprendre ses fonctions à l'Atletic ! Un club qu'il connaît bien pour l'avoir entraîné entre 2003 et 2005 puis de 2013 à 2017 ! L'Espagnol remplace donc Marcelino sur le banc de San Mamès. De son côté, l'OM a annoncé la venue du jeune Isaak Touré dans ses rangs. Il a signé un contrat jusqu'en 2027 avec les Phocéens.