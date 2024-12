OL : Georges Mikautadze réagit après son cambriolage violent

Il y a des événements qui ne font forcément pas rire dans la vie d’un homme. Après avoir vécu une soirée idéale contre Qarabag en milieu de semaine en Ligue Europa (1-4) avec un doublé, Georges Mikautadze a connu une soirée plus difficile ce dimanche. Entré en jeu contre Nice (4-1), l’attaquant géorgien a été cambriolé à son domicile par deux hommes armés.

La suite après cette publicité

Ce lundi, l’ancien de Metz est revenu sur cet épisode traumatisant : «bonjour à tous, après l’événement d’hier soir, je tiens à vous rassurer : je vais bien et n’ai subi aucun préjudice physique. Merci pour vos nombreux messages de soutien, ils comptent énormément pour moi. Je reste concentré sur mes objectifs et vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Georges Mikautadze.»