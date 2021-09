Fatih Karagümrük tente le coup Franck Ribéry

La suite après cette publicité

Et si Franck Ribéry revenait en Turquie? Après deux saisons passées du côté de la Fiorentina (5 buts et 10 passes décisives en 51 matches), l'ailier français de 38 ans est libre de tout contrat et est à la recherche d'un nouveau défi. Son nom a été associé ces derniers jours en Serie A, notamment au Hellas Vérone et à la Sampdoria qui lui font la cour.

Mais selon nos informations, le Fatih Karagümrük, club de Süper Lig, pousse pour recruter l'ancien international français. Les turcs sont prêts à lui proposer un salaire conséquent. Mehdi Benatia, qui s'est récemment engagé à Karagümrük et qui est proche de Franck Ribéry, milite également pour sa venue. Affaire à suivre.