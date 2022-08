OM : les folles ambitions d'Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

Les supporters de l'OM hurlent leur joie depuis hier d'avoir dans leur effectif un joueur du calibre d'Alexis Sanchez. Arrivé hier soir à Marignane dans une ambiance un peu dingue, le Chilien a officiellement signé son contrat d'une saison (plus une en option) avec le club de la Canebière. Le nouveau numéro 70 olympien est désormais prêt à découvrir la fameuse Ligue des talents.

«On m’a dit que c’était un club qui a beaucoup d’histoire, le plus grand de France. Je sais qu’ils ont déjà gagné la Ligue des Champions et qu’ils ont été champions il y a dix ans environ. C’est un défi pour moi de venir ici car je veux gagner des titres. J’ai déjà joué avec certains à Arsenal mais c’est vrai que je ne connais pas encore beaucoup de monde ici», admet l'attaquant en conférence de presse.

Alexis Sanchez veut gagner des titres à l'OM

Après l'Udinese, le Barça, Arsenal, Manchester United et l'Inter, le joueur de 33 ans s'apprête à découvrir son 6e club sur le vieux continent. Partout où il est passé (ou presque), Alexis Sanchez a remporté des trophées. Venir à Marseille n'est pas une pré-retraite pour lui. Il affirme qu'il est là pour garnir le palmarès de l'OM et espère notamment offrir la Ligue 1 à une équipe qui n'a plus soulevé le championnat depuis 2010.

«Jouer la Ligue des Champions, c’est toujours quelque chose de très beau quand on est joueur. Moi j’essaye de remporter des titres partout où je vais. À l’Inter, c’était pareil. Le club n'avait pas gagné depuis 11 ans (la Serie A). Ici aussi, c’est un défi personnel et je pense qu’il y a un très bon effectif, une très bonne équipe dirigeante pour y arriver». Avec de telles ambitions, nul doute que l'international chilien (143 sélections, 48 buts) va vite se faire adopter.