OM : la sérénité de Pierre-Emile Højbjerg après le succès à Rennes

Après la victoire de l’OM (1-2) contre Rennes samedi soir au Roazhon Park, Pierre-Emile Højbjerg a réagi au micro de DAZN. Si la victoire est très importante pour les Phocéens qui confortent leur statut de dauphin en mettant la pressions sur le leader parisien qui joue demain, le milieu danois ne veut pas perdre de vue les objectifs de la saison et souhaite déjà penser aux prochains matchs :

«Ouais, c’était un match très compliqué. On n’était pas à notre niveau. Quand il y a des jours comme ça, c’est important de jouer avec la tête. On a bien fait la base de notre jeu. On a bien travaillé. On a bien tenu en formation ensemble. Rennes c’est une bonne équipe en construction. En première mi-temps, ils nous ont mis en difficulté. On a bien fait le match, on a géré. Les trois points font du bien. C’est un jour après l’autre. Il faut essayer de faire des choses dans la semaine et de faire les choses bien le weekend. On repart demain à l’entraînement pour être prêt mardi. Les choses et la vision ne changent pas, le travail reste le même. On va voir ce que ça va nous ramener».