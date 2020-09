OL : Juninho et Cheyrou raffolent de Mohamed Simakan

Depuis la 1/2 finale perdue de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le visage de l'OL a déjà bien changé. Ciprian Tatarusanu (AC Milan), Fernando Marçal (Wolverhampton), Kenny Tete (Fulham), Rafael (Istanbul BB) et Bertrand Traoré (Aston Villa) ont quitté le club. Si on rajoute les envies d'ailleurs de Houssem Aouar, Memphis Depay et de Moussa Dembele, le visage 2020-21 de l'OL risque d'être bien différent dans les prochaines semaines.

Alors forcément, entre des résultats décevants en Ligue 1 et un effectif en plein remodelage, le club rhodanien va devoir trouver un second souffle et ca passera sans doute par des recrues. L'un des postes visés en priorité est celui de latéral droit. Et le septuple champion de France a dressé une short list de renforts à ce poste. Selon nos informations, Mohamed Simakan est très bien placé dans celle-ci. L'international tricolore U20, véritable révélation de la saison l'an passé avec Strasbourg, possède un profil très polyvalent (il est capable aussi bien de jouer en latéral droit que dans l'axe), a une grosse marge de progression.

Le natif de Marseille coûterait entre 15 et 16 M€, une somme largement dans les moyens de l'OL. Autant d'arguments qui ont tapé dans l'oeil de Bruno Cheyrou et de Juninho qui apprécient tous deux le prometteur défenseur qui souhaite quitter l'Alsace d'ici la fin du mercato. Mais l'OL, à qui il reste deux semaines pour se renforcer avant la fin du mercato estival, va devoir faire face à une sacrée concurrence. Rennes est très intéressé par le défenseur strasbourgeois de même que l'AC Milan, le Bayer Leverkusen et l'Atalanta Bergame très pressante depuis la fin du mois d'août. La bataille promet d'être animée...