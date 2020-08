Monaco toujours chaud pour Mohamed Simakan, l'Atalanta à l'affût !

Il a été l'une des grandes révélations de la saison au poste de latéral droit la saison passée. Mohamed Simakan est aujourd'hui l'un des joueurs les plus convoités à ce poste si spécifique. Rien d'étonnant à voir l'AS Monaco lui faire la cour depuis plusieurs semaines maintenant. Fin juillet, le défenseur de Strasbourg a même été proche de rejoindre la Principauté. Mais l'international U20 est aujourd'hui toujours en Alsace et a même repris le championnat avec le Racing du côté de Lorient (défaite 3-1).

La suite après cette publicité

Mais le joueur de 20 ans a toujours des envies d'ailleurs et attend patiemment que la situation se décante. Seul problème, Strasbourg est gourmand et réclame entre 15 et 20 M€ pour le laisser filer. À ce prix, les négociations s'annoncent longues et animées. En juillet déjà, l'AS Monaco a fait une approche et espérait même rafler la mise. Mais l'opération a échoué. Pas de quoi ébranler le club monégasque qui garde le contact et reste toujours très intéressé comme nous l'a indiqué une source interne de l'ASM.

Mais un nouveau courtisan s'est manifesté ces derniers jours. Selon nos informations, l'Atalanta Bergame, décidément fan des joueurs de L1 ces dernières semaines, est très pressante. Le profil de Mohamed Simakan plait beaucoup au récent 1/4 de finaliste de la Ligue des Champions. Le club italien serait même prêt à faire une offre à Strasbourg, mais voudrait d'abord trouver un accord avec le joueur...