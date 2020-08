L'Atalanta pense à Florian Thauvin et Memphis Depay pour l'après-Josip Ilicic

Révélation de la saison en Europe et confirmation en Serie A, l'Atalanta prépare déjà demain. Et pour continuer à offrir à Gian Piero Gasperini un effectif de choix, la direction bergamasque s'active sur le marché des transferts. Ainsi, une short-list de joueurs offensifs a été dressée et on y trouve trois noms, en plus de Jérémie Boga (Sassuolo). Et, selon nos informations, confirmées par le Corriere di Bergamo, deux de ces cibles évoluent actuellement en Ligue 1 l'autre étant Taison (32 ans, Shakhtar Donetsk).

La suite après cette publicité

Il s'agit de Florian Thauvin (27 ans) et Memphis Depay (26 ans). Les deux hommes, qui reviennent tous deux de longues blessures, présentent des situations contractuelles comparables, puisqu'ils seront libres comme l'air en juin 2021 s'ils ne prolongent pas avec leur club actuel. Et si l'Olympique Lyonnais a plusieurs fois évoqué publiquement le cas du Néerlandais, annonçant vouloir lui offrir un nouveau bail, c'est silence radio du côté de l'Olympique de Marseille au sujet de l'avenir du champion du monde 2018.

Gasperini adore Thauvin

Nous vous expliquions d'ailleurs, il y a quelques semaines de cela, que le Gasp appréciait le profil du Phocéen, en ayant parlé en mai avec sa cellule de recrutement. Pour l'heure, rien d'officiel évidemment. Mais les intentions sont bel et bien là. Sportivement, les troisièmes de Serie A, une nouvelle fois qualifiés pour la Ligue des Champions donc, ont des arguments à faire valoir, sur la régularité des résultats et la qualité du jeu développé notamment.

Financièrement, la Dea, prochain adversaire du Paris SG en quart de finale de Ligue des Champions, peut aussi assumer une opération de cette envergure. Le président Antonio Percassi a assuré sa direction sportive qu'il était décidé à investir, de manière réfléchie, sur le prochain marché des transferts. Que diraient les deux Olympiques en cas d'offre concrète, notamment l'OM qui est dans l'obligation de vendre face aux contraintes du fair-play financier ? Et les deux internationaux ? Les questions méritent d'être posées.