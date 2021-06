PSG : Ethan Mbappé sur les traces de son frère ?

Bientôt deux Mbappé sous le même maillot en Ligue 1 ? Ethan, petit frère de Kylian, n’a que 14 ans, mais de nombreux observateurs affirment déjà qu'il a « le potentiel pour devenir un joueur professionnel et évoluer en Ligue 1», rapporte Le Parisien. Depuis le transfert de son frère en 2017, il joue chez les équipes de jeunes du PSG, où il a récemment signé un contrat aspirant jusqu’en 2024. Il a d’ailleurs préféré continuer sa préformation au sein du club parisien alors qu’il faisait partie, il y a deux ans, des 48 joueurs sélectionnés pour participer à l’ultime stage d’admission à l’Institut national du football (INF).

Malgré son jeune âge, Ethan Mbappé mesure déjà 1,76 m et évolue au poste de relayeur. Un éducateur du PSG indique qu’il possède « de nombreuses qualités et bosse beaucoup. Son contrat aspirant est mérité, ce n’est pas du copinage ». D’après un habitué du Camp des Loges, sa «principale qualité est la vision du jeu, il possède aussi un excellent pied gauche et une très bonne qualité de passe.» Peut-être de quoi voir les deux frères évoluer ensemble d'ici quelques années, si Kylian est toujours au PSG, son contrat se terminant en 2022.