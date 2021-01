Ligue 2 : Troyes et Toulouse font le boulot

On avait deux belles rencontres pour lancer ce samedi de Ligue 2, avec les deux équipes de tête impliquées. Troyes, qui avait deux points d'avance sur le TFC, accueillait Sochaux sur ses terres et a fait le boulot en l'emportant 2-1. L'ESTAC avait bien commencé la partie, avec ce but de Tardieu peu avant le quart d'heure de jeu. Mais Soumare égalisait en deuxième période (60e). Tardieu, cette fois sur penalty, mettait les siens devant pour la deuxième fois de la soirée (69e).

L'équipe de Laurent Batlles reste donc en tête du championnat. De son côté, Toulouse a retrouvé la victoire contre Grenoble (2-0), troisième au coup d'envoi de la partie. Un but de Bayo (65e), entré en jeu quelques minutes auparavant, a permis aux Violets de prendre l'avantage, avant que la pépite Adli (73e) ne vienne doubler la mise.

