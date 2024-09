Le Real Madrid s’attaque à Castello Lukeba !

Après un été marqué par les arrivées de deux énormes talents offensifs - Kylian Mbappé et Endrick - le Real Madrid va logiquement se concentrer sur d’autres positions lors des prochains mercatos. Il y a ce poste de défenseur central notamment, où on ne compte que trois joueurs de métier - Antonio Rüdiger, Éder Militão et David Alaba - et on sait que les Merengues souhaitent enrôler un défenseur jeune pour l’avenir.

En fin de saison dernière et en début de mercato estival, il avait ainsi été question d’un intérêt très prononcé pour Leny Yoro, qui s’est finalement engagé avec Manchester United. Ces derniers jours, les médias espagnols ont aussi évoqué le nom de Yarek Gasiorowski, défenseur de 19 ans évoluant à Valence et avec les équipes de jeunes de la sélection espagnole.

Il a déjà été supervisé plein de fois

Voilà que Marca indique désormais que Castello Lukeba fait partie des joueurs suivis par la direction du club champion d’Europe en titre. Il a notamment été scouté par les Merengues lors du match de Ligue des Champions de Leipzig face à Leipzig, comme il avait déjà été supervisé par le passé. Le Lyonnais est considéré par Madrid comme un joueur déjà très intéressant pour le présent, ainsi que pour l’avenir forcément.

Arrivé de Lyon en 2023, Castello Lukeba fait déjà partie des meubles à Leipzig, où il est indiscutable. Cette saison, il a disputé toutes les minutes des matchs de l’écurie allemande, et avait été plutôt bon aux Jeux Olympiques avec les Bleuets. L’argent ne sera pas un problème pour les Merengues dans cette histoire, puisqu’ils ont du cash à disposition, bien qu’ils n’aient pas l’intention de faire de folies nonplus comme ce fut le cas dans le dossier Yoro. Affaire à suivre…