PSG : Wagner Ribeiro fait des révélations fracassantes sur l'avenir de Neymar

En Espagne, il n'y a pas un jour sans que la presse catalane ne dévoile de nouvelles informations sur Neymar. Ce n'est un secret pour personne, Josep Maria Bartomeu et ses équipes veulent tout faire pour rapatrier leur ancien numéro 11, parti en 2017 après un feuilleton qui restera gravé dans l'histoire du mercato. Mais cela s'annonce plus que compliqué, un été encore. Premièrement, car le Paris Saint-Germain ne va logiquement pas faire de cadeaux aux Barcelonais, mais surtout parce que le champion d'Espagne en titre est en difficulté financièrement. Ils pourraient même, selon certains médias, décider de tourner la page de façon définitive, préférant foncer sur Lautaro Martinez. D'autres publications restent cependant convaincues que le leader de la Liga va tout de même tenter le tout pour le tout.

Dans ce climat d'incertitude totale, Wagner Ribeiro est venu ajouter un peu d'huile sur le feu. L'agent brésilien est bien connu des suiveurs du mercato, puisqu'il a été l'agent du joueur pendant de longues années, et par la suite, il a continué de travailler avec le clan Neymar. Il était ainsi dans le coup en 2017 lorsque la star de la Canarinha s'est envolée pour Paris. Autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes plus légitimes que lui pour parler de l'avenir du joueur. Et cette fois, il s'est exprimé au Brésil, pour ESPN, évoquant notamment le Real Madrid. « Je suis allé à Madrid (pour parler de Neymar, NDLR) plusieurs fois par le passé, parce que le rêve de Florentino Pérez était de recruter Neymar. En mai dernier, j'étais avec lui aussi, dans son bureau, il m'a dit qu'il avait toujours ce rêve de le recruter », a ainsi lancé le Brésilien.

Une révélation étonnante puisqu'aux dernières nouvelles, c'est plus Kylian Mbappé que les Merengues voulaient s'offrir à Paris. Mais ce n'est pas tout, puisque Ribeiro a aussi dévoilé ce que devrait débourser tout club intéressé pour recruter le numéro 10 parisien aujourd'hui : « il coûte aujourd'hui 164 millions d'euros. C'est un prix qui n'existait pas il y a un an ». Il ne dévoile en revanche pas s'il s'agit d'une clause libératoire ou d'un prix accordé avec les dirigeants parisiens, mais il ajoute qu'il ne voit pas de clubs signer de gros chèques cet été compte tenu des circonstances liées au coronavirus. Mais nul doute que du côté de Barcelone - et même de Madrid donc - on a déjà pris note...