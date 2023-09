Amis fidèles, le PSG et Parions Sport en Ligne vont vous gâter !

Un choc plus déséquilibré que jamais ! Affiche habituelle de notre Ligue 1, OL-PSG offre en ce début de saison un contexte très particulier. Le PSG a énormément changé, de l’effectif à l’entraîneur, et commence seulement à séduire après son match réussi face au RC Lens. L’OL, de son côté, est en pleine dépression, entre un entraîneur menacé, un propriétaire novice en L1 et un effectif bien loin de ses meilleures années. Lyon n’a pas encore gagné le moindre match cette saison, et la mission s’avère très compliquée face à ce PSG new look.

La suite après cette publicité

En revanche, elle sera facile pour vous, grâce à l’offre exceptionnelle de notre partenaire Parions Sport en Ligne : En exclusivité et uniquement pour ce weekend, Parions Sport en Ligne vous double votre dépôt avec le code FMX2*. Pour tous ceux qui possèdent déjà un compte Parions Sport en Ligne (inscription avant le 31/08/2023), vous serez crédités (dans la limite de 20€) en crédits de jeu pour un prochain pari. Par exemple, si vous créditez 10 euros, ce sont 10 euros supplémentaires qui seront ajoutés à votre compte Parions Sport en Ligne !

Cette offre exclusive est limitée au 2500 premiers participants, donc un conseil: dépêchez vous !

Voici LA cote** que nous vous avons sélectionnée pour vous permettre de profiter de cette offre exclusive Foot Mercato pour Parions Sport en Ligne:

La suite après cette publicité

But d’Ousmane Dembélé (cote à 3,10)

Crochet, crochet, Dembélé. Rarement but, il faut l’avouer. Depuis qu’il s’est engagé avec le PSG, on a vu tout ce que l’international français pouvait apporter, avec sa vitesse d’exécution et ses dribbles déroutants sur l’aile droite. Mais on a aussi vu des carences au moment de conclure, avec des glissades et des frappes non cadrées. Mais cela va bien finir par entrer, d’autant que sa complicité technique avec Mbappé devrait le placer dans des situations idéales.

Comment utilisez le code promo FMX2 ?

Vous avez un compte Parions Sport en Ligne depuis le 31/08/2023.

Déposez par exemple 20€ et saisissez le code "FMX2" puis pariez sur un but d’Ousmane Dembelé pour tenter de gagner 62€.

Dans un délai de 72h, vous serez créditez de 20€ de crédits de jeu, en plus de vos 20€ déposés.

De quoi tenter un coup sans risque.

La suite après cette publicité

(* Offre réservée aux 2500 premiers participants possédant déjà un compte ParionsSport en ligne dans la limite de 20€ versés en crédits de jeu.)

(* cotes soumises à variations)