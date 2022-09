L'Inter Milan va encore dire non au PSG pour Milan Skriniar !

La suite après cette publicité

L'Inter Milan est resté inflexible tout l'été pour Milan Skriniar, fixant un tarif prohibitif pour un joueur en fin de contrat en juin 2023. Il fallait mettre 80 M€ pour le recruter, ce à quoi le PSG s'est refusé. Mais le club italien est désormais confronté à la situation tant redoutée : celle d'un joueur qui a toutes les cartes en main, avec notamment celle d'un départ libre l'été prochain.

Le PSG a déjà prévu de passer à l'action en janvier, comme nous vous l'avions révélé. Avec au choix une offre pour le récupérer dès le mercato hivernal ou une proposition salariale pour le signer libre lors de la prochaine intersaison. Sauf que l'Inter semble prêt à un effort financier pour conserver son défenseur slovaque.

Zhang toujours inflexible

Comme l'explique La Gazzetta dello Sport, le patron Steven Zhang s'est engagé à investir l'argent nécessaire pour conserver Skriniar et même le prolonger. De plus, il aurait d'ores et déjà décidé de refuser toutes les offres qui seront formulées en janvier pour le défenseur âgé de 27 ans ! Le PSG risque donc de se heurter de nouveau à un mur.

De son côté, Skriniar ne semble pas pressé. Il a même rappelé son attachement à son club actuel. «J’ai toujours cherché à donner mon maximum pour ces couleurs et cette équipe. Je le fais encore maintenant comme je l’ai toujours fait et c’est pour cela que les Tifosi me veulent du bien. J’ai d’excellents rapport avec eux et je tiens à les remercier, c’est si beau pour un joueur, d’avoir un tel rapport avec ses supporters».