L’OL et Adidas annoncent un maillot third au look rétro

Alors que l’OL tâtonne sur le terrain en ce début de saison, le club rhodanien enchaîne néanmoins les masterclass pour ses maillots. Alors que le maillot domicile est aussi réussi que l’extérieur, les Gones viennent d’annoncer ce mardi un maillot third de toute beauté en collaboration avec Adidas. Cette nouvelle tunique fait la part belle à l’ancien écusson logotype à double chevrons rouge et bleu qui était fièrement arboré sur les maillots de l’équipe entre 1989 et 1996.

De même, le logo de la marque Aoste fait son retour au-devant de cette troisième tenue. Avec des formes et un design qui rappelle cette époque, trois bandes de couleurs rouges et bleus font également leur apparition au niveau du col. Appartenant à la collection Originals d’Adidas, ce troisième maillot devrait faire des émules auprès des supporters lyonnais, très attachés à leur histoire.