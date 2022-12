PSG : Maurico Pochettino tacle la direction et Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Consultant pour The Athletic le temps de la Coupe du Monde, Mauricio Pochettino est revenu sur son départ du PSG, et semble toujours l'avoir en travers de la gorge. Celui à qui on a reproché les mauvais résultats en Europe s'en est pris à ses détracteurs, prenant en exemple l'un de ses confrères pour critiqué l'impatience du club de la capitale.

« Si j'ai quitté le PSG car je n'ai pas gagné la Ligue des champions, Guardiola aurait déjà dû être licencié sept ou huit fois ! Ce sont des réalités différentes », a-t-il ainsi déclaré. Des paroles qui ne laissent que peu de place quant au ressentiment qui exprime vis-à-vis de son ancien employeur.