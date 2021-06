Everton sous tension après le départ de Carlo Ancelotti

Son départ a fait l'effet d'une bombe. Contacté par le Real Madrid en fin de semaine dernière, Carlo Ancelotti a pris la poudre d'escampette pour rejoindre le Real Madrid mardi. Un départ soudain qui a provoqué un gigantesque tollé à Everton. Car personne n'avait rien vu venir chez les Toffees. Pire, le technicien italien avait rencontré le directeur sportif Marcel Brands la semaine dernière pour définir les contours de la prochaine saison. Rien ne laissait donc présager un tel revirement de situation. Sauf un coup de fil de Florentino Pérez... Au sein du club des bords de la Mersey, l'épisode Ancelotti passe mal. Il faut dire que l'ancien entraîneur du PSG incarnait un projet sportif ambitieux, avec la volonté de disputer rapidement l'Europe.

En parallèle, l'influence d'Ancelotti sur le dernier mercato estival d'Everton ne s'était pas démentie. James Rodriguez ou encore Allan et Doucouré ont ainsi débarqué à Goodison Park grâce à la présence du coach transalpin. Ce même Carlo Ancelotti s'est montré décisif dans les prolongations de certains joueurs comme Dominic Calvert-Lewin, Richarlison et Lucas Digne. Alors, forcément, le départ du Mister pourrait provoquer des dommages collatéraux chez les Toffees dans les prochaines semaines. Selon les informations de The Athletic, des membres prestigieux de l'effectif s'interrogeraient sur leur avenir après cet épisode malheureux.

Certains joueurs laissent planer le doute sur leur avenir

Car pour certains, la présence de l'Italien sur le banc garantissait un avenir radieux, avec la possibilité de renforcer sensiblement l'effectif d'un point de vue qualitatif. Le départ d'Ancelotti a donc suscité une onde de choc pour les joueurs du club anglais. Au premier rang des mécontents, se trouveraient Richarlison et James Rodriguez. Pour le premier cité, la déception reste de taille, car sa prolongation a été entérinée suite à une discussion à bâtons rompus avec l'intéressé. Très pragmatique dans sa communication avec ses joueurs, Ancelotti avait signifié à l'international brésilien qu'il ne le retiendrait pas en fin de saison prochaine.

En ce qui concerne le second, sa venue à Everton avait été décrite comme un joli coup. Comme nous vous le révélions jadis, le milieu offensif colombien a débarqué libre en provenance du Real Madrid l'été dernier. Un transfert surprise rendu possible par un certain Carlo Ancelotti... Sans lui, l'ancien Monégasque songerait clairement à s'envoler vers d'autres cieux cet été... Reste à savoir également quelle stratégie vont adopter Calvert-Lewin et Lucas Digne par exemple. Deux joueurs qui vont disputer l'Euro avec leur pays, mais qui ont paraphé un nouveau bail avec la volonté de tutoyer les sommets avec le technicien transalpin. Plus que jamais, l'été s'annonce bouillant pour la direction des Toffees. La nomination du successeur de Carlo Ancelotti jouera un rôle déterminant pour l'avenir de plusieurs joueurs. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé comme dirait l'autre...