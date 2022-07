Manchester United va casser sa tirelire pour Lisandro Martinez

La suite après cette publicité

Comme on se retrouve. Quelques semaines seulement après s'être quittés sur un nouveau titre de champion des Pays-Bas, Erik ten Hag et Lisandro Martinez vont à nouveau travailler ensemble. Après plusieurs semaines de négociations, la BBC annonce ce samedi que Manchester United et l'Ajax ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur. Montant de l'opération : 53 M€.

Jusqu'au bout, le club hollandais sera parvenu à obtenir le meilleur accord possible. Les discussions ont démarré à 43 M€ il y a deux semaines, et rapidement l'Ajax a ouvert la porte à un départ de l'Argentin. L'issu de ce dossier ne faisait guère de doute. La direction batave a tout de même réussi à accrocher 10 M€ de plus à un club qui lui a déjà piqué son entraîneur cet été.

Martinez, 3e recrue de l'été à MU

Le joueur de 24 ans a même déjà fêté la nouvelle sur les réseaux sociaux. Il a publié une photo en compagnie de son agent, Christian Bragarnik, prise dans un avion avec cette légende : «En route pour Manchester». Martinez doit encore passer sa visite médicale et obtenir son permis de travail avant d'être définitivement un Red Devil. Selon la BBC, il ne trouvera ses nouveaux coéquipiers qu'à leur retour d'Australie le 24 juillet.

Arrivé en 2019 en provenance de Defensa y Justicia, l'international argentin (7 sélections) avait coûté 7 M€ aux Lanciers. Ces derniers réalisent une très belle opération financière, tandis que le joueur sera la 3e recrue mancunienne de l'été, et la première à être onéreuse. Tyrell Malacia avait été acheté 15 M€ à Feyenoord il y a deux semaines. Christian Eriksen est lui arrivé libre après avoir terminé son contrat du côté de Brentford.