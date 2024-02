OL : un club pousse pour recruter Dejan Lovren

Un retour qui n’aura pas eu la fin escomptée. Arrivé il y a un an du Zenit Saint-Pétersbourg pour aider un Olympique Lyonnais en difficulté, Dejan Lovren avait montré de belles choses lors de ses 21 apparitions (1 but) avec le club rhodanien où il avait stabilisé la défense avec Castello Lukeba. Cependant, cela s’est ensuite compliqué pour le natif de Zenica. Blessé en début de saison et devant attendre le 8 octobre contre Lorient pour lancer sa saison, Dejan Lovren a connu de grosses difficultés à l’image de son équipe lors de ses 11 matches disputés sur l’exercice actuel avec l’OL.

Une deuxième expérience après un premier passage entre 2010 et 2013 qui aura été correcte sans être flamboyante. Arrivant en fin de contrat en juin 2025, il est depuis quelques semaines inscrit sur le marché des transferts afin de libérer de la masse salariale lui qui dispose l’un des meilleurs salaires de l’effectif (environ 4M€ par an). Le joueur de 34 ans n’est néanmoins toujours pas parti alors que le mercato s’est achevé en France il y a une dizaine de jours. Disposant de touches en Croatie et aux États-Unis selon nos informations et alors que Pierre Sage est repassé en 4-3-3 en favorisant Duje Caleta-Car et Jake O’Brien, un départ de Dejan Lovren reste possible.

Le Dinamo Zagreb pousse pour Dejan Lovren

Alors que le mercato se terminera seulement dans deux jours (15 février) en Croatie et dans plus de deux mois (23 avril) aux États-Unis, Dejan Lovren reste candidat à un départ du club rhodanien. Le média croate Index explique par ailleurs que son club formateur, le Dinamo Zagreb tente de le faire venir. Joueur des Purgeri entre 2006 et 2010, Dejan Lovren pourrait donc opter pour un retour au pays comme l’a récemment fait Ivan Perisic qui a signé à l’Hajduk Split. Voulant renforcer son secteur défensif avec un leader, le club croate dispose d’un réel besoin que pourrait combler Dejan Lovren.

Néanmoins, l’aspect financier reste important et pourrait être un frein dans ce dossier alors qu’il ne reste environ que 48h de mercato en Croatie. La possibilité d’un prêt jusqu’à la fin de la saison existe, mais le Dinamo Zagreb ne pourrait prendre en charge qu’une partie du salaire de Dejan Lovren. Autre option, une résiliation de son contrat avec l’Olympique Lyonnais et une arrivée libre au Dinamo Zagreb. Cependant, cette deuxième possibilité exigera de gros efforts de la part du joueur. Disposant d’un salaire trop important à assumer pour le Dinamo Zagreb, Dejan Lovren devrait faire un sacrifice financier important pour revenir au pays.