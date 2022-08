MU : David De Gea assume sa responsabilité de la défaite face à Brentford

Habituellement sauveur de Manchester United ces dernier temps, David De Gea s'est effondré face à Brentford hier. Dès la 10e minute et la frappe de Josh DaSilva a provoqué la boulette qui a entraîné le 1-0 a lancé le cauchemar mancunien au Community Stadium. La tête dans le seau, les Reds Devils ont encaissé 3 autres buts en 25 minutes.

La suite après cette publicité

Cette prise de responsabilité avait été demandée par Erik ten Hag, c'est ce qu'il explique en conférence de presse d'après-match : « l'équipe doit prendre ses responsabilités et je suis désolé pour les fans, nous les avons déçus. J'ai demandé aux joueurs de jouer avec conviction et de prendre des responsabilités, ils ne l'ont pas fait. Le manager est le principal responsable et je l'assume, mais je dois leur donner de la confiance et ils doivent aussi l'obtenir par eux-mêmes. » Conscient de sa contre-performance, le portier international espagnol de 31 ans (45 sélections) porte la responsabilité du fiasco : « j'ai fait perdre trois points à mon équipe. J'ai fait une mauvaise performance. C'était un jour horrible. (...) Si j'avais arrêté le premier tir, le résultat aurait été différent », a déclaré le gardien espagnol à la presse anglaise.