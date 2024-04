Barça-PSG : Daniel Riolo s’enthousiasme du triomphe parisien

Ces dernières années, Daniel Riolo a souvent été le premier à réagir aux performances européennes des Parisiens. Les critiques étaient franches et les coupables souvent nombreux. Hier soir, à la suite du succès du PSG à Barcelone et de la qualification pour les demi-finales, l’éditorialiste de RMC a eu un message fort positif envers les joueurs du PSG. Daniel Riolo est surtout heureux que le PSG ait la réussite qu’il leur manquait dans ce genre de matchs.

« Le match a excessivement mal démarré. À 11 contre 11, tu souffres et tu es mené 1-0. Parfois dans un match, même en étant moins bien, c’est possible que ça tourne en ta faveur même si tu fais également en sorte que ça tourne pour toi. (…) Je suis heureux parce que le PSG parvient enfin à faire tourner les événements en sa faveur. À 11 contre 10, toutes les analyses technico-tactiques changent forcément. Forcément que tu vas prendre le dessus et avoir la maîtrise. À moins de faire la pire prestation de l’histoire du club, tu te qualifies. Le PSG a profité d’un bon tirage en huitièmes de finale (avec la Real Sociedad), d’événements favorables ce soir (mardi) et a priori c’est plutôt bien pour les demi-finales. C’est aligné, allez-y. L’impression, c’est que ça sourit enfin » s’est-il enthousiasmé à la fin de la partie.