LdC : le PSG humilie le Maccabi Haïfa et se qualifie en 8e de finale !

Quelle belle soirée vécue par le PSG. Le club de la capitale n'a fait qu'une bouchée du Maccabi Haïfa ce soir lors de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Au terme d'un festival de buts, le Paris s'impose 7-2 et se qualifie officiellement pour les 8es de finale de la compétition. Le trio Messi-Neymar-Mbappé a régalé, l'Argentin et le Français inscrivant un doublé chacun, pendant que le Brésilien se "contentait" d'un but. Pourtant en début de rencontre, Galtier devait faire sans Verratti, suspendu, le forçant à utiliser Renato Sanches en sentinelle devant la défense.

Le début de match des Israéliens fut bon avec un premier quart d'heure plein d'entrain mais ça n'a pas suffi. Sur sa première opportunité, le PSG a pris les devants sur ce but de l'extérieur du pied signé Messi (1-0, 18e). Dans la foulée, Mbappé a doublé la mise d'une frappe en lucarne (2-0, 32e), puis Neymar y est allé de son but (3-0, 35e). Seck a réduit la marque en étant à la réception de ce coup-franc (3-1, 38e). La Pulga a alors relancé la machine avant la pause (4-1, 43e). Comme souvent, le champion de France connaît des trous d'air, comme après le retour au vestiaire, où le Maccabi en a profité pour se relancer par Seck (4-2, 50e). Le PSG a alors remis le contact et creusé l'écart par Mbappé (5-2, 64e), Goldberg contre son camp (6-2, 67e) et Soler (7-2, 84e).