EL, Toulouse : la réaction culottée de Damien Comolli au tirage Benfica

Après avoir joué contre Liverpool durant la phase de poules, Toulouse a tiré Benfica en barrages de la Ligue Europa. Le match aller se jouera à Lisbonne le 15 février, tandis que le retour se disputera au Stadium une semaine plus tard. Et pour le président des Violets, Damien Comolli, le TFC y va pour sortir les doubles vainqueurs de la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

«Gros morceau, mais on commence à être habitué après la phase de poules. Là, on prend une autre légende du football européen après Liverpool. Une grande équipe qui a fait deux quarts de finale lors des deux dernières Ligues des Champions. Ils ont des joueurs, Di Maria, Otamendi, pour parler que de ces deux-là, deux champions du monde. Ça va être passionnant. On y va sans complexe, avec beaucoup d’ambition. Partout où on joue, on essaie de jouer avec notre style. On y va pour gagner, on va partout pour gagner. On n’aborde jamais les choses en se disant qu’on n’a rien à perdre. On y va toujours pour gagner. On a tout à gagner. On sait qu’on joue contre équipe top niveau. On va jouer avec tout le culot qui nous caractérise depuis le début de la saison», a-t-il déclaré sur Canal+.