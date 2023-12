Ligue Europa : l’OM s’en sort bien, du très lourd pour Rennes et Toulouse

Si Toulouse est tout heureux d’être encore en vie pour son grand retour en coupe d’Europe quatorze ans après sa dernière apparition en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais font la grimace. Alors qu’ils étaient premiers de leur groupe (et donc assurés de filer directement en huitième), nos deux représentants ont flanché lors de la dernière journée de la phase de poules.

Résultats, ils vont devoir passer par la case barrages. Tout comme le RC Lens, même si les Nordistes, à l’instar du TFC, sont ravis de leur parcours européen pour le grand retour sur la scène continentale. Dans ce tirage au sort, trois des quatre clubs tricolores engagés (OM, Toulouse, Rennes) seront têtes de série. Ce qui ne leur assurait pas vraiment un tirage clément puisque le pot 2 est garni de grands d’Europe.

L’OM évite le pire

Benfica, l’AC Milan, Feyenoord, Galatasaray et le Shakhtar Donetsk étaient les principaux dangers à éviter, tandis que les Youngs Boys étaient l’équipe sur laquelle une grande partie des clubs du pot 1 voudront tomber, sans vouloir faire offense à l’écurie suisse. Et le grand gagnant de ce tirage est l’OM qui a hérité du Shakhtar Donetsk qui n’est plus habitué à joueur les trouble-fêtes en C1.

Et si on dit que l’OM est verni, c’est parce que Rennes et Toulouse ont tiré le gros lot. Les Violets iront à Lisbonne défier Benfica, tandis que le SRFC a hérité du favori de cette C3, à savoir l’AC Milan. Autant dire que le match retour au Roazhon Park promet une ambiance de folie. Enfin, Lens n’a pas eu le tirage le plus compliqué, mais il faudra se méfier de Fribourg , la troisième meilleure attaque de la compétition (17 buts). Pour rappel, les barrages se joueront les 15 et 22 février 2024.

Le tirage :

-Feyenoord (Pays-Bas) - AS Roma (Italie)

-AC Milan (Italie) - Stade Rennais (France)

-Lens (France) - Fribourg (Allemagne)

-Young Boys (Suisse) - Sporting CP (Portugal)

-Benfica (Portugal) - Toulouse (France)

-Braga (Portugal) - Qarabag (Azerbaïdjan)

-Galatasaray (Turquie) - Sparta Prague (République tchèque)

-Shakhtar Donetsk (Ukraine) - Olympique de Marseille (France)