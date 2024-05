Liga : Majorque renverse Getafe dans les dernières minutes

Ce dimanche, la saison en Liga se clôture. Lors de cette 38e et dernière journée, Getafe recevait Majorque en début d’après-midi. Les deux équipes n’avaient plus rien à jouer, mais ce sont les visiteurs qui sont repartis avec les trois points (1-2), grâce à deux buts inscrits dans les derniers instants. Gaston Alvarez (48e) avait ouvert le score, mais Vedat Muriqi (90e) et Pablo Maffeo (90+3e) ont offert la victoire à Majorque.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Getafe 43 38 -12 10 13 15 42 54 14 Majorque 40 38 -11 8 16 14 33 44

Ce revers ne permet pas à Getafe d’intégrer le top 10 du championnat, qui termine la saison avec 43 points et à la 12e place. De son côté, Majorque termine sur une bonne note et monte à la 16e place (38 points). Le club était déjà maintenu avant la rencontre.